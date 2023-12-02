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Президент Во Ван Тхыонг принял министра иностранных дел Китая
Стороны согласились, что после успешного визита в Китай генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга в октябре 2022 года отношения между двумя партиями и странами сохранили динамику развития и достигли многих новых успехов, включая обмены и встречи на высоком уровне, рост экономических и торговых связей, все более оживленные обмены между людьми и населенными пунктами.
Президент Во Ван Тхыонг заявил, что партия, государство и народ Вьетнама всегда рассматривают отношения с Китаем как стратегический выбор и главный приоритет в своей внешней политике, направленной на независимость, самостоятельность, многосторонность и диверсификацию связей.
Ван И подтвердил, что партия, правительство и народ Китая придают большое значение дружественному соседству и всестороннему сотрудничеству с партией, государством и народом Вьетнама и считают это приоритетным направлением во внешней политике Китая.
Китай всегда поддерживает Вьетнам в успешном осуществлении целей индустриализации и модернизации, в реализации видения и стремления к развитию, установленных 13-м всевьетнамским съездом Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), сказал он.
Президент Во Ван Тхыонг предложил обеим сторонам активизировать обмен мероприятиями и встречами на высоком уровне, эффективно использовать механизмы сотрудничества между двумя партиями, между Национальным собранием Вьетнама и Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП) Китая, а также между Вьетнамским Отечественным фронтом (ВОФ) и Народной политической консультативной конференцией Китая (НПКСК), тем самым углубляя вьетнамско-китайское всеобъемлющее стратегическое партнерство в предстоящее время.
Он также предложил обеим сторонам продолжать повышать роль Руководящего комитета по двустороннему сотрудничеству, укреплять сотрудничество в таких важных областях, как дипломатия, оборона и безопасность, повышать качество и эффективность сотрудничества в областях, особенно в экономике, торговле, инвестициях и транспорте, а также активизировать обмен между людьми.
Что касается вопроса Восточного моря, президент Во Ван Тхыонг призвал обе стороны хорошо реализовывать общее понимание на высоком уровне, лучше контролировать и решать разногласия на море, входить в положение друг друга и уважать законные и правовые интересы друг друга в соответствии с международным правом и Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS), тем самым совместно превращая Восточное море в море мира, дружбы, сотрудничества и развития.
Поблагодарив президента Вьетнама за внимание и мнения о развитии отношений между двумя партиями и двумя странами, китайский чиновник согласился, что обе стороны будут продолжать хорошо реализовывать общее понимание на высоком уровне, хорошо реализовывать конкретные меры сотрудничества, выдвинутые на 15-м заседании Руководящего комитета по двустороннему сотрудничеству; еще больше углублять сотрудничество во всех областях между двумя странами; должным образом контролировать и решать разногласия на море и обеспечивать здоровое и стабильное развитие китайско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства в сотрудничестве, принося практическую пользу народам двух стран.