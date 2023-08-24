Утром 23 августа в Президентском дворце президент Во Ван Тхыонг принял делегацию японской партии чистой политики во главе с председателем Ямагучи Нацуо, находящимся с рабочим визитом во Вьетнаме.

Президент Во Ван Тхыонг принимает председателя Партии чистой политики Японии Ямагути Нацуо. (Фото: ВИА)

Делясь своими чувствами по приезде во Вьетнам после более чем 30 лет с 1991 года, Ямагучи Нацуо поздравил Вьетнам с его сильно и впечатляющим развитием, особенно в таких крупных городах, как Ханой и Хошимин. Он выразил удовлетворение большими достижениями в отношениях сотрудничества между Вьетнамом и Японией после 50 лет установления дипломатических отношений.

Ямагучи Нацуо надеется, что обе стороны продолжат поддерживать обмен делегациями на высоком уровне и укреплять всестороннее сотрудничество во имя мира и процветания в регионе и во всем мире.

Председатель партии чистой политики предложил двум странам развивать сотрудничество в развитии человеческих ресурсов, особенно с учетом того, что около 500 000 вьетнамцев работают и учатся в Японии, более 1000 японских предприятий инвестируют, производят и ведут бизнес в Хошимине. Ямагучи Нацуо поделился радостью, увидев, что многие важные проекты развития инфраструктуры в Ханое и Хошимине реализуются при сотрудничестве, инвестировании и строительстве японских партнеров.

Президент Во Ван Тхыонг поблагодарил Ямагучи Нацуо за его соболезнования правительству Вьетнама в связи с кончиной заместителя премьер-министра Ле Ван Тхань.

Заявив, что Вьетнам желает способствовать большему обмену между людьми между двумя странами, президент предложил усилить обмены между Вьетнамом и молодежью Японии, тем самым создав предпосылку для поддержания и улучшения отношений между двумя странами в будущем. Президент поблагодарил правительство и народ Японии за проявление заботы и создание благоприятных условий для работы и учебы вьетнамских рабочих, стажеров и студентов в Японии.

Оценив эффективность сотрудничества в сфере экономики, торговли и инвестиций двух стран, Во Ван Тхыонг сказал, что в достижениях социально-экономического развития Вьетнама есть важный вклад многих программ и проектов сотрудничества японских предприятий и инвесторов. Вьетнамский народ благодарит этот важный вклад и надеется на постоянное расширение сотрудничества обеих сторон на благо каждой страны.

В нынешней сложной ситуации в регионе и мире Президент предложил двум странам более тесно сотрудничать и продолжать поддерживать друг друга на международных форумах во имя мира и процветания в регионе и во всем мире. Президент выразил надежду, что партия Чистой политики, возглавляемая Ямагучи Нацуо, продолжит пользоваться поддержкой японского народа, будет вносить больший вклад в социально-экономическое развитие Японии и будет способствовать сотрудничеству с Вьетнамом./.