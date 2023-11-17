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Президент Во Ван Тхыонг принял губернатора Калифорнии
Президент Во Ван Тхыонг выразил признательность губернатору и многим руководителям Калифорнии за то, что они уделяют приоритетное внимание развитию отношений с Вьетнамом в соответствии с потребностями, потенциалом и преимуществами обеих сторон.
Он выразил уверенность, что в контексте того, что две страны недавно подняли отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, благодаря таким преимуществам, как прямые авиарейсы между двумя странами, большое количество вьетнамцев в Калифорнии станет пионером в развитии двусторонних отношений. Он попросил губернатора поддержать установление связей между городами-побратимами двух стран, в первую очередь между Ханоем и Лос-Анджелесом.
Президент Во Ван Тхыонг предложил администрации штата США продолжать создавать благоприятные условия для ведения бизнеса вьетнамской общиной в штате, способствуя тем самым укреплению отношений между двумя странами.
Губернатор Гэвин Ньюсом подтвердил, что штат Калифорния готов к дальнейшему укреплению отношений дружбы, эффективного и практического сотрудничества с Вьетнамом, внося более активный вклад в общее развитие отношений между Вьетнамом и США.
Приняв заместителя мэра Лос-Анджелеса Эрин Бромагим, Президент Во Ван Тхыонг сказал, что во Вьетнаме есть много местностей с потенциалом для развития морских портов. Он выразил уверенность, что сотрудничество между портом Лос-Анджелеса и вьетнамскими предприятиями, также местностями будет успешным, создавая предпосылки для других мероприятий сотрудничества между двумя сторонами.
В тот же день Президент Во Ван Тхыонг принял главного исполнительного директора компании Apple Тима Кука и старшего вице-президента корпорации Boeing, президента Boeing Global Брендана Нельсона. Президент Вьетнама сказал, что хотел бы, чтобы сотрудничество между предприятиями двух сторон расширялось в будущем