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Президент Во Ван Тхыонг принял вице-премьера Камбоджи, находящегося во Вьетнаме с визитом
Поздравляя принимающую сторону с избранием на пост президента Вьетнама, камбоджийский чиновник высоко оценил хорошие отношения между правящими партиями, правительствами и народами двух стран.
Поздравляя принимающую сторону с избранием на пост президента Вьетнама, камбоджийский чиновник высоко оценил хорошие отношения между правящими Партиями, Государствами и народами двух стран.
Он высоко оценил помощь Вьетнама его стране в успешной организации многих важных мероприятий в 2022 году и социально-экономическом развитии. Он также поблагодарил Министерство общественной безопасности и Министерство национальной обороны Вьетнама за их поддержку в различных областях, приветствуя сотрудничество стран в области безопасности и борьбы с транснациональной преступностью.
Поскольку Камбоджа проведет ряд крупных мероприятий в 2023 году, в том числе парламентские выборы седьмого созыва, 32-е Игры Юго-Восточной Азии (ЮВА) и Паралимпийские игры АСЕАН, вице-премьер призвал Вьетнам поделиться опытом и поддержать его страну в успешном проведении этих мероприятий.
Вице-премьер Камбоджи также попросил Вьетнам координировать свои действия с Камбоджей для проведения конференции приграничных провинций и открытия двух новых пограничных пунктов пропуска на общей границе, тем самым способствуя строительству границы мира, дружбы, сотрудничества и развития.
Подчеркнув важность вьетнамско-камбоджийских отношений, президент Во Ван Тхыонг выразил свою радость в связи с плодотворным сотрудничеством во всех сферах, высоко оценил эффективное партнерство между Министерством общественной безопасности Вьетнама и Министерством внутренних дел Камбоджи, а также высоко оценил существенный вклад заместителя премьер-министра Сар Кхэна в урегулировании трудностей, с которыми сталкиваются камбоджийцы вьетнамского происхождения.
Он договорился с заместителем премьер-министра Камбоджи о развитии сотрудничества в приграничных районах, чтобы активизировать строительство границы мира, дружбы, сотрудничества и развития.
Президент Во Ван Тхыонг и вице-премьер Камбоджи договорились о развитии сотрудничества в приграничной зоне, тем самым способствуя строительству границы мира, дружбы, сотрудничества и развития. Вьетнам готов поделиться с Камбоджей опытом в проведении важных мероприятий в 2023 году.
По случаю традиционного новогоднего праздника «Чаул Чам Тхмей» Президент Во Ван Тхыонг направил наилучшие пожелания высшим руководителям и всему народу Камбоджи, пожелал Камбодже дальнейшего достижения успехов в строительстве и развитии страны, тем самым способствуя развитию сотрудничества между двумя странами для достижении многих результатов.
Вьетнам готов поделиться опытом, чтобы помочь Камбодже провести важные мероприятия в 2023 году, в том числе парламентские выборы седьмого созыва, 32-е Игры Юго-Восточной Азии и Паралимпийские игры АСЕАН, продолжил он.
Президент Во Ван Тхыонг также попросил вице-премьера передать его приглашение королю Нородому Сихамони посетить Вьетнам в ближайшее время.