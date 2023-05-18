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Президент Во Ван Тхыонг принимает делегацию Революционной партии Танзании
Со своей стороны Абдулрахман Омар Кинана почтительно передал приветствия и приглашения председателя CCM, президента Самии Сулуху Хасана, посетить Танзанию, выразил честь возглавить высокопоставленную делегацию партии CCM во время визита во Вьетнаме. Он поделился своими впечатлениями и восхищением историческими традициями героической борьбы Вьетнама и великими достижениями исторического значения в области экономического развития и социального обеспечения.
Г-н Абдулрахман Омар Кинана подтвердил последовательную политику партии CCM и государства Танзания в укреплении добрых традиционных отношений и развитии предметного сотрудничества с Партией и Государством Вьетнам. В связи с этим руководители Танзании высоко оценили вклад совместной телекоммуникационной компании Halotel – проект инвестиции Viettel Group в Танзании, в социально-экономическое развитие страны, обещает создать все благоприятные условия для инвестиции Halotel в частности и вьетнамских предприятий в Танзанию в целом.
Два лидера договорились расширять и повышать эффективность двустороннего сотрудничества, включая обмен делегациями на всех уровнях, обмен опытом руководства страной, сотрудничество в обучении и воспитании кадров, сотрудничество в сферах сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, науки и техники, телекоммуникаций, цифровой трансформации..., поощрение культурного сотрудничества и обмена между людьми, тесное сотрудничество на международных многосторонних форумах, служа мостом для расширения отношений сотрудничества с двумя регионами на благо каждой партии и страны, ради мира, стабильности, сотрудничества и развития.
По этому случаю президент Во Ван Тхыонг передал приветствие и пригласил председателя партии CCM и президента Танзании посетить Вьетнам в соответствующее время.