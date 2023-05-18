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Президент Во Ван Тхыонг принимает делегацию Революционной партии Танзании

Утром 18 мая в Президентском дворце член Политбюро, президент государства Во Ван Тхыонг принял делегацию правящей Революционной партии (CCM) Танзании во главе с г-ном Абдулрахманом Омаром Кинаной, членом Политбюро и вице-президентом партии CCM, которая находится с рабочим визитом во Вьетнаме.
  Президент Во Ван Тхыонг (справа) принимает Абдулрахмана Омара Кинану, члена Политбюро и заместителя председателя CCM. Фото: ВИА  
От имени партийных и государственных лидеров президент Во Ван Тхыонг приветствовал визит делегации партии CCM сразу после 10-го Национального съезда CCM, подтвердил, что Вьетнам всегда внимательно следит за ситуацией и с удовлетворением отмечает достижения Танзании в поддержании темпов экономического развития, повышении уровня жизни людей, повышении престижа и роли страны в Восточной Африке в частности и в Африке в целом. Президент выразил уверенность в том, что благодаря богатому опыту правления в течение шести десятилетий, поддержке народа и международных друзей партия CCM и государство Танзания добьются еще больших успехов на пути строительства и развития страны.

Со своей стороны Абдулрахман Омар Кинана почтительно передал приветствия и приглашения председателя CCM, президента Самии Сулуху Хасана, посетить Танзанию, выразил честь возглавить высокопоставленную делегацию партии CCM во время визита во Вьетнаме. Он поделился своими впечатлениями и восхищением историческими традициями героической борьбы Вьетнама и великими достижениями исторического значения в области экономического развития и социального обеспечения.

Г-н Абдулрахман Омар Кинана подтвердил последовательную политику партии CCM и государства Танзания в укреплении добрых традиционных отношений и развитии предметного сотрудничества с Партией и Государством Вьетнам. В связи с этим руководители Танзании высоко оценили вклад совместной телекоммуникационной компании Halotel – проект инвестиции Viettel Group в Танзании, в социально-экономическое развитие страны, обещает создать все благоприятные условия для инвестиции Halotel в частности и вьетнамских предприятий в Танзанию в целом.

Два лидера договорились расширять и повышать эффективность двустороннего сотрудничества, включая обмен делегациями на всех уровнях, обмен опытом руководства страной, сотрудничество в обучении и воспитании кадров, сотрудничество в сферах сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, науки и техники, телекоммуникаций, цифровой трансформации..., поощрение культурного сотрудничества и обмена между людьми, тесное сотрудничество на международных многосторонних форумах, служа мостом для расширения отношений сотрудничества с двумя регионами на благо каждой партии и страны, ради мира, стабильности, сотрудничества и развития.

По этому случаю президент Во Ван Тхыонг передал приветствие и пригласил председателя партии CCM и президента Танзании посетить Вьетнам в соответствующее время.

ВИА/ИЖВ

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