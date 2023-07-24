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Президент Во Ван Тхыонг прибыл в Вену, начав официальный визит в Австрию
Встречали Президента и его супругу в Венском международном аэропорту представители учреждений Министерства иностранных дел Австрии. С вьетнамской стороны присутствовали Посол Вьетнама в Австрии Нгуен Чунг Киен, Назначенный почетный консул Вьетнама в Австрии Маркус Кирчер и сотрудники Посольства Вьетнама в Австрии.
Рабочая поездка Президента Во Ван Тхыонга по Европе с официальным визитом началась с Австрии, включая государственный визит в Италию и посещение Ватикана. Нынешний визит является первым визитом Во Ван Тхыонга в Австрию в качестве Президента Вьетнама.
Также во второй половине дня 23 июля, после прибытия в Вену, президент Во Ван Тхыонг встретился с послом Вьетнама в Австрии и 6 послами Вьетнама в соседних с Австрией странах, включая Германию, Бельгию, Чехию, Швейцарию, Венгрию и Словакию. Это первое мероприятие в рамках официального визита президента Вьетнама в Австрию.
На встрече Президент Во Ван Тхыонг высоко оценил и похвалил усилия послов, должностных лиц и сотрудников представительств Вьетнама в Европе, которые всесторонне и эффективно реализовали основные внешнеполитические направления со многими положительными результатами, успешно выполнили задачи, поставленные партией и государством, способствуя укреплению позиции и имиджа Вьетнама в международном сообществе, а также укрепили отношения между Вьетнамом и ЕС. Президент Во Ван Тхыонг попросил вьетнамские представительства обратить пристальное внимание на более широкую и активную работу с вьетнамцами, проживающими за рубежом, особенно в Европе.
Президент Во Ван Тхыонг подчеркнул, что должностные лица и сотрудники вьетнамских представительств в Европе должны придавать большое значение и прилагать все усилия для помощи вьетнамцам, проживающим за рубежом, и повышения статуса общины в стране пребывания; хорошо выполнять работу по защите граждан в духе резолюции № 36-NQ/TW и Заключения № 12-KL/TW Политбюро о работе с вьетнамцами за рубежом в новой ситуации.
Позднее в тот же день Президент Во Ван Тхыонг принял д-ра Альфреда Герстля, председателя Австро-вьетнамской ассоциации дружбы, и других австрийских друзей Вьетнама.
Президент Вьетнама поздравил созданную в 1973 году ассоциацию с успешным проведением съезда, а Герстля - с избранием на пост ее председателя. Он также высоко оценил вклад бывшего председателя Петера Янковича в развитие Вьетнама на протяжении полувека.
Президент Во Ван Тхыонг высоко оценил координацию деятельности ассоциации по организации многочисленных дружеских обменов, способствующих укреплению взаимопонимания и поддержки между двумя народами.
Поблагодарив Герстля и других австрийских друзей за их преданность двусторонним связям, он выразил уверенность в том, что Герстль и в дальнейшем будет способствовать укреплению вьетнамо-австрийских отношений и дружбы.
Поблагодарив Герстля и других австрийских друзей за их преданность двусторонним связям, он выразил уверенность, что Герстль и впредь будет вносить свой вклад в развитие вьетнамо-австрийских отношений и дружбы.
Герстль, в свою очередь, сказал, что Вьетнам играет важную роль во внешней политике Австрии, особенно в области торговли и инвестиций, отметив, что многие австрийские предприятия работают в этой стране Юго-Восточной Азии.
Он выразил свое восхищение достижениями Вьетнама в области экономического развития, а также высоко оценил двустороннюю координацию и обмены в области культуры и искусства.
Президент Во Ван Тхыонг выразил уверенность в том, что в ближайшие 50 лет обе стороны будут использовать достигнутые ими успехи для укрепления дружбы и сотрудничества.
Во второй половине дня 23 июля (по местному времени) в Вене Президент Во Ван Тхыонг с супругой и высокопоставленная вьетнамская делегация встретились с представителями вьетнамской общины в Австрии, а также с представителями Союза вьетнамских ассоциаций в Европе.
Выступая на встрече, Президент был рад узнать, что, хотя вьетнамская община в Австрии невелика и насчитывает около 6000 человек, она постоянно стремится продвигать традиции своей страны, солидарность и помощь друг другу в интеграции в местную социально-экономическую жизнь, что высоко ценится правительством принимающей страны.
По этому случаю Президент Во Ван Тхыонг предложил вьетнамским представительствам в европейских странах продолжать уделять внимание вьетнамцам, живущим за границей, и поддерживать с ними связь; постоянно следить за развитием родины и страны, помогать созданию вьетнамских общин в Европе, способствовать единству и развитию; оперативно узнавать об умонастроениях, чаяниях и предложениях народа и предоставлять руководству государства рекомендации и решения.