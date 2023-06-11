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Президент Во Ван Тхыонг посещает аварийно-спасательный Департамент
На встрече присутствовали: генерал Фан Ван Жанг, член Политбюро, министр национальной обороны, Чан Лыу Куанг, член ЦК Партии, заместитель премьер-министра.
Согласно отчету, с 1996 года по настоящее время Аварийно-спасательный Департамент реагировал и преодолевал последствия 222 штормов, 63.574 происшествий, стихийных бедствий и эпидемии, мобилизовал более 4,1 млн человек и более 164.900 средств, спас 73.865 человек и 6.365 средств.
Принял участие в ликвидации последствий ЧС. В происществии с распылением ртути, вызванного пожаром на заводе ламп и термосов Рангдонг в августе 2019 года, Департамент отправил 1.353 офицера и солдата химической силы со специальным оборудованием для сбора 111 тонн токсичных химикатов. Департамент принял участие в профилактике эпидемии COVID-19, участвовал в оказании гуманитарной помощи и ликвидации последствий землетрясения в Турции в феврале 2023 года, что было признано и высоко оценено президентом, народом Турции и международным сообществом.
При выполнении задачи погибли 66 спасателей, в том числе заместитель командующего 4-м военного округа генерал-майор Нгуен Ван Ман и заместитель начальника Департамента генерал-майор Нгуен Хыу Хунг.
На встрече через систему онлайн-телевидения VSAT президент Во Ван Тхыонг заслушал командира корабля береговой охраны 6001, отчитывавшего об успешном спасении минувшей ночью (9 июня) терпящего бедствие рыболовного судна в юго-восточном районе острова Фукуи, провинция Биньтхуан. ; часа после происшествия корабль 6001 прибыл в район происшествия, в 6:10 утра 10 июня спас 5 членов экипажа терпящего бедствие рыболовецкого судна. В настоящее время корабль 6001 двигается к острову Фукуи, чтобы доставить пострадавших на берег.
Выступая на встрече, президент Во Ван Тхыонг подчеркнул, что инциденты, стихийные бедствия и катастрофы всегда являются большим испытанием для каждой страны, в том числе и для Вьетнама.
Президент государства заявил, что Партия и государство всегда определяют работу по реагированию на инциденты, бедствия и стихийные бедствия, вызванные человеком и природой, как важную, неотложную, регулярную и непрерывную задачу, требующую участия всей политической системы, мобилизованных ресурсов общества, ядром которого являются вооруженные силы.
Работу спасательной силы можно назвать «боевым дежурством в мирное время» вооруженных сил, сказал президент, отметив, что при компактном аппарате бойцы Спасательной силы не гнушались трудностями, кровопролитием и жертвами, чтобы успешно выполнить большой объем работы, что признано, оценено и удостоено многих почетных званий Партией, государством и народом.
Касаясь задач на 2023 год и ближайшие годы, президент Во Ван Тхыонг сказал, что во всех прогнозах отмечаются изменения климата, стихийные бедствия, экологические вопросы, эпидемии, которые становятся все более экстремальными, противоречащими правилам в глобальном масштабе. Риски инцидентов и катастроф в процессе социально-экономического строительства и развития продолжают оставаться вызовами для каждой страны, в том числе и для Вьетнама.
Президент также предложил развивать международное сотрудничество в области гражданской обороны, передачи технологий, обмена информацией, прогнозирования стихийных бедствий и финансовой и материальной поддержки в реагировании на инциденты, катастрофы, стихийные бедствия и изменение климата. Активное участие в международных обязательствах спасательной силы подтверждает внешнюю политику Вьетнама и высокую ответственность перед международным сообществом, престиж, чувство ответственности и способность Вьетнамской народной армии к международной интеграции.