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Президент Во Ван Тхыонг посетил Университет Кюсю (Япония)

В рамках своего официального визита в Японию 30 ноября президент Вьетнама Во Ван Тхыонг посетил Университет Кюсю.
  Президент Во Ван Тхыонг беседует с преподавателями и студентами Университета Кюсю. Фото: Тхонг Нят/ВИА  
В ходе приема президента Университета Кюсю, руководителей университета и обучающихся здесь вьетнамских студентов президент Вьетнама высоко оценил достижения и направления развития Университета Кюсю, что соразмерно репутации, престижу и более 110-летним историческим традициям университета.

Глава государства приветствовал намерение Университета Кюсю расширить прием на обучение вьетнамских студентов в рамках программ сотрудничества с вьетнамскими образовательными учреждениями. Он предложил университету развивать сотрудничество с вузами и местностями Вьетнама в повышении качества человеческих ресурсов для Вьетнама.

Выступая перед вьетнамскими студентами, президент Во Ван Тхыонг выразил радость по поводу их выдающихся достижений в учебе и научно-исследовательской деятельности. Он предложил вьетнамским студентам продолжать прилагать усилия по накоплению знаний и опыта, поддерживать солидарность, помогать друг другу и вместе строить сильное вьетнамское сообщество в Японии, играть роль моста для развития вьетнамско-японских отношений.

В тот же день президент Во Ван Тхыонг с супругой и высокопоставленная делегация Вьетнама покинули Фукуоку и отправились на Родину, успешно завершив официальный визит в Японию по приглашению японского Государства.

ИЖВ/ВИА

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