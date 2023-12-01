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Президент Во Ван Тхыонг посетил Университет Кюсю (Япония)
Глава государства приветствовал намерение Университета Кюсю расширить прием на обучение вьетнамских студентов в рамках программ сотрудничества с вьетнамскими образовательными учреждениями. Он предложил университету развивать сотрудничество с вузами и местностями Вьетнама в повышении качества человеческих ресурсов для Вьетнама.
Выступая перед вьетнамскими студентами, президент Во Ван Тхыонг выразил радость по поводу их выдающихся достижений в учебе и научно-исследовательской деятельности. Он предложил вьетнамским студентам продолжать прилагать усилия по накоплению знаний и опыта, поддерживать солидарность, помогать друг другу и вместе строить сильное вьетнамское сообщество в Японии, играть роль моста для развития вьетнамско-японских отношений.
В тот же день президент Во Ван Тхыонг с супругой и высокопоставленная делегация Вьетнама покинули Фукуоку и отправились на Родину, успешно завершив официальный визит в Японию по приглашению японского Государства.