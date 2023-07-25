Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Президент Во Ван Тхыонг посетил семью вьетнамского физика в Австрии

По сообщению спецкора ВИА, в Вене президент Во Ван Тхыонг навестил семью физика доктора Нгуен Зуй Ха - авторитетного вьетнамского ученого в области исследований квантовой физики в Европе и мире.
  Президент Во Ван Тхыонг (слева) навестил физика доктора Нгуен Зуй Ха. Фото: ВИA  
Президент Во Ван Тхыонг высоко оценил достижения и вклад доктора Нгуен Зуй Ха в области исследований и применения науки и техники. А также президент подчеркнул, что партия и государство всегда ожидают, что вьетнамцы за рубежом в целом и от вьетнамской интеллигенции, проживающей за рубежом, и научно-технические группы в частности будут все чаще добиваться новых достижений в научных исследованиях, образовании и жизни.
Президент считает, что такие интеллектуалы, как семья доктора Нгуен Зуй Ха, будут способствовать распространению информации о вьетнамской интеллигенции в мире. Потому как, многие вьетнамские интеллектуалы и ученые прославились за границей, такие как: физик, астроном Чинь Суан Тхуан, профессор Чан Тхань Ван и ученый Нгуен Зуй Ха. Успех доктора Нгуен Зуй Ха — это не только радость для его семьи и отдельных людей, но и общая радость для вьетнамского народа и вьетнамской нации.

Президент государства сказал, что, помимо вклада в общую интеллектуальную науку и технику человечества, местного исследовательского центра, научные достижения доктора Нгуен Зуй Ха также являются значимым поощрением вьетнамской интеллигенции в развитии науки и техники в стране. В то же время это также способствует открытию новых вопросов для государственного управления наукой и технологиями, особенно в области совершенствования политики поощрения, найма и создания благоприятных условий для вьетнамских ученых в стране и за рубежом. Особенно в поддержке и создании условий для новых и прорывных идей, из которых можно искать важные научные изобретения.

Доктор Нгуен Зуй Ха родился в 1971 году, окончил Ханойский политехнический университет по специальности «Электрохимия», специалист в области низкотемпературной квантовой физики, в настоящее время профессор Венского политехнического университета, член исследовательской группы номер один в Австрии и одной из 7 лучших исследовательских групп по низкотемпературным исследованиям в Европе.

Многие члены семьи доктора Нгуен Зуй Ха также являются профессорами, докторами и магистрами фундаментальных и прикладных наук в стране и в других странах мира.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Президент Во Ван Тхыонг провел переговоры с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом

Президент Во Ван Тхыонг провел переговоры с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом

По сообщению спецкора ВИА, в рамках визита в Австрию по приглашению президента Австрии Александра Ван дер Беллена утром 24 июля президент Во Ван Тхыонг и президент Александр Ван дер Беллен провели встречу в узком кругу и сопредседательствовали на переговорах сразу после официальной церемонии встречи во дворце Хофбург в Вене, столице Австрии.
ПОДРОБНЕЕ

Top