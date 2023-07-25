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Президент Во Ван Тхыонг посетил семью вьетнамского физика в Австрии
Президент считает, что такие интеллектуалы, как семья доктора Нгуен Зуй Ха, будут способствовать распространению информации о вьетнамской интеллигенции в мире. Потому как, многие вьетнамские интеллектуалы и ученые прославились за границей, такие как: физик, астроном Чинь Суан Тхуан, профессор Чан Тхань Ван и ученый Нгуен Зуй Ха. Успех доктора Нгуен Зуй Ха — это не только радость для его семьи и отдельных людей, но и общая радость для вьетнамского народа и вьетнамской нации.
Президент Во Ван Тхыонг высоко оценил достижения и вклад доктора Нгуен Зуй Ха в области исследований и применения науки и техники. А также президент подчеркнул, что партия и государство всегда ожидают, что вьетнамцы за рубежом в целом и от вьетнамской интеллигенции, проживающей за рубежом, и научно-технические группы в частности будут все чаще добиваться новых достижений в научных исследованиях, образовании и жизни.
Президент государства сказал, что, помимо вклада в общую интеллектуальную науку и технику человечества, местного исследовательского центра, научные достижения доктора Нгуен Зуй Ха также являются значимым поощрением вьетнамской интеллигенции в развитии науки и техники в стране. В то же время это также способствует открытию новых вопросов для государственного управления наукой и технологиями, особенно в области совершенствования политики поощрения, найма и создания благоприятных условий для вьетнамских ученых в стране и за рубежом. Особенно в поддержке и создании условий для новых и прорывных идей, из которых можно искать важные научные изобретения.
Доктор Нгуен Зуй Ха родился в 1971 году, окончил Ханойский политехнический университет по специальности «Электрохимия», специалист в области низкотемпературной квантовой физики, в настоящее время профессор Венского политехнического университета, член исследовательской группы номер один в Австрии и одной из 7 лучших исследовательских групп по низкотемпературным исследованиям в Европе.
Многие члены семьи доктора Нгуен Зуй Ха также являются профессорами, докторами и магистрами фундаментальных и прикладных наук в стране и в других странах мира.