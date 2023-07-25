Президент Во Ван Тхыонг посетил семью вьетнамского физика в Австрии

Президент Во Ван Тхыонг высоко оценил достижения и вклад доктора Нгуен Зуй Ха в области исследований и применения науки и техники. А также президент подчеркнул, что партия и государство всегда ожидают, что вьетнамцы за рубежом в целом и от вьетнамской интеллигенции, проживающей за рубежом, и научно-технические группы в частности будут все чаще добиваться новых достижений в научных исследованиях, образовании и жизни.