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Президент Во Ван Тхыонг подчеркнул важнейшую роль низового здравоохранения

25 февраля, в преддверии Дня вьетнамских врачей (27 февраля), президент Во Ван Тхыонг, посещая некоторые медицинские учреждения в северной провинции Ханам, подчеркнул важность здравоохранения на низовом уровне.
  Президент Во Ван Тхыонг посещает медицинский пункт общины Тханьфонг в уезде Тханьлием провинции Ханам 25 февраля. (Фото: ВИA)  
Президент Во Ван Тхыонг высоко оценил успехи, достигнутые кадровыми работниками, врачами и медицинским персоналом уезда Тханьлием в охране здоровья населения. Он сказал, что медицинскые пункты эффективно осуществляют национальные целевые программы по предоставлению медицинских услуг на низовом уровне, вакцинации, оказанию первичной медицинской помощи, консультациям по здоровью подростков, осмотру, скринингу и уходу за больными с хроническими заболеваниями.

Президент Во Ван Тхыонг отметил, что в 2023 году Секретариат ЦК КПВ издал директиву о продолжении укрепления, совершенствования и повышения качества работы системы здравоохранения на низовом уровне в новой обстановке. Партийные комитеты, органы власти, руководители уездов и провинций и подразделения сектора здравоохранения должны тщательно изучать эту директиву для руководства и реализации задач, указанных в директиве.

Глава Государства поручил партийным комитетам, органам власти и соответствующим ведомствам провинции Ханам и уезда Тханьлием продолжать уделять больше внимания инвестированию в систему здравоохранения на низовом уровне.

Необходимо сосредоточиться на инвестировании в развитие человеческих ресурсов, тем самым повышая качество медицинского обследования и лечения в медицинских учреждениях на низовом уровне, а также в медицинскую инфраструктуру и оборудование. Президент предложил медицинскому центру уезда Тханьлием активизировать пропаганду здоровья и профилактики заболеваний для более эффективной заботы о здоровье населения.

ИЖВ/ВИА

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