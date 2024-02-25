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Президент Во Ван Тхыонг подчеркнул важнейшую роль низового здравоохранения
Президент Во Ван Тхыонг отметил, что в 2023 году Секретариат ЦК КПВ издал директиву о продолжении укрепления, совершенствования и повышения качества работы системы здравоохранения на низовом уровне в новой обстановке. Партийные комитеты, органы власти, руководители уездов и провинций и подразделения сектора здравоохранения должны тщательно изучать эту директиву для руководства и реализации задач, указанных в директиве.
Глава Государства поручил партийным комитетам, органам власти и соответствующим ведомствам провинции Ханам и уезда Тханьлием продолжать уделять больше внимания инвестированию в систему здравоохранения на низовом уровне.
Необходимо сосредоточиться на инвестировании в развитие человеческих ресурсов, тем самым повышая качество медицинского обследования и лечения в медицинских учреждениях на низовом уровне, а также в медицинскую инфраструктуру и оборудование. Президент предложил медицинскому центру уезда Тханьлием активизировать пропаганду здоровья и профилактики заболеваний для более эффективной заботы о здоровье населения.