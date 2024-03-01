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Президент Во Ван Тхыонг: Необходимо продвигать роль интеллектуалов и творческих деятелей в строительстве и защите Отечества
Выполняя свою работу, они способствуют повышению качества человеческих ресурсов; дают советы и отзывы для совершенствования руководящих принципов партии, политик и законов государства; добились многих достижений в своих специализированных областях; способствуют цифровой трансформации во многих областях, повышению производительности труда и эффективности производства и бизнеса; тем самым помогают улучшить качество жизни людей и обеспечить социальную безопасность.
Многие из них являются яркими примерами работы, обучения, исследований, созидания и преданности нации. Многие из них также заслужили международное признание и любовь общественности, сказал президент Во Ван Тхыонг.
Подчеркивая традицию Вьетнама уважать таланты и интеллигенцию, он отметил, что партия и государство всегда уделяли особое внимание развитию контингента интеллектуалов, ученых и творческих деятелей, обеспечивая им наилучшие условия для роста и внесения большего вклада в национальное развитие.
Продолжение формирования, развития и продвижения их важной роли в строительстве и защите Отечества является критически важной задачей как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, отметил он.
Учитывая это, глава государства обратился к партийным комитетам всех уровней, ведомствам и организациям политической системы с просьбой тщательно изучить и продолжать эффективно выполнять резолюции партии об интеллигенции, науке и технологии, образовании, культуре, литературе и искусстве; повышать осведомленность о роли и значении интеллектуалов, ученых и творческих деятелей; и активно институционализировать руководящие принципы партии, чтобы создать для них благоприятную среду для продвижения их роли в национальном развитии.
Он подчеркнул необходимость развивать как количество, так и качество интеллектуалов, ученых и творческих деятелей, особенно ведущих экспертов в ключевых областях; готовить высококвалифицированные кадры; воспитывать таланты в области литературы и искусства; вдохновлять их на патриотизм и преданность нации.
В частности, необходимо осуществлять демократию, уважать свободу мысли и творчества, продвигать профессиональную этику и создавать оптимальные условия для того, чтобы они могли проявить свою мудрость и творчества. Кроме того, по словам президента Во Ван Тхыонга, необходимы эффективные механизмы, позволяющие им давать советы и отзывы о политике партии и государства, чтобы помочь быстрому и устойчивому развитию страны в новый период.
Он выразил уверенность, что вьетнамские интеллектуалы, ученые и творческие деятели как в стране, так и за рубежом внесут свой вклад в развитие Отечества и объединят усилия в укреплении великой национальной солидарности и прекрасных ценностей вьетнамской культуры и народа, тем самым способствуя национальному развитию, процветанию и счастью.