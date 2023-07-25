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Президент Во Ван Тхыонг и Президент Австрии провели совместную пресс-конференцию
Александр Ван дер Беллен подчеркнул, что Вьетнам является важным партнером Европейского Союза (ЕС). В частности, после подписания и вступления в силу Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) внесло важный вклад в развитие экономического и торгового сотрудничества между Вьетнамом и ЕС в целом и между Вьетнамом и Австрией в частности. Кроме того, у Вьетнама и ЕС также реализуются программы и проекты сотрудничества в следующих областях: реагирование на изменение климата, защита окружающей среды, диалог по правам человека и т. д. Обе стороны также хорошо сотрудничают на многосторонних международных форумах, одинаково заинтересованы в развитии многостороннего сотрудничества и разрешении конфликтов на основе принципа соблюдения международного права.
Со своей стороны, президент Во Ван Тхыонг выразил удовольствие посетить Австрию, богатую историей, культурой, красотой и гостеприимством, поблагодарил за добрые чувства, уважительный и теплый прием Президента, супруги и народа Австрии в честь делегации Вьетнама.
Во Ван Тхыонг сказал, что состоялись очень успешные переговоры в атмосфере дружбы, искренности и взаимопонимания, обе стороны единодушно оценили, что после более чем 50-летнего периода установления дипломатических отношений (1972-2022 гг.) традиционная дружба и многогранное сотрудничество между Вьетнамом и Австрией развиваются хорошо и динамично. Что касается политики и дипломатии, две страны регулярно обмениваются делегациями на всех уровнях, особенно высокого уровня; тесно координировать и поддерживать друг друга на региональных и международных форумах. Что касается экономического сотрудничества, Австрия всегда входит в топ-10 экспортных рынков Вьетнама в Европе. Вьетнам является важным торговым партнером Австрии в Юго-Восточной Азии. Содержательно и эффективно развивается сотрудничество в других сферах, таких как культура, образование, наука и техника.
Президент Вьетнама выразил уверенность, что этот визит в Австрию придаст новый импульс, укрепит взаимопонимание и доверие и создаст основу для дальнейшего развития отношений между Вьетнамом и Австрией.
Он также сообщил, что обе стороны договорились о мерах по дальнейшему укреплению отношений между Вьетнамом и Австрией во всех областях. Говоря о региональных и международных проблемах, Президент Во Ван Тхыонг подчеркнул, что Вьетнам проводит внешнюю политику независимости, опоры на собственные силы, диверсификации и многосторонности. Вьетнам хочет быть другом, надежным партнером всех стран, активным и ответственным членом международного сообщества. Также о российско-украинском конфликте, два лидера заявили, что обе стороны договорились поддерживать мирное урегулирование конфликта на основе уважения Устава ООН и международного права.