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Президент Во Ван Тхыонг и Президент Австрии провели совместную пресс-конференцию

По сообщению спецкора ВИА, утром 24/7 по местному времени после официальной церемонии встречи и переговоров президент Во Ван Тхыонг и Австрийский коллега Александр Ван дер Беллен провели совместную пресс-конференцию, на которой были объявлены результаты переговоров.
  Президент Во Ван Тхыонг и Президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен на пресс-конференции. Фото: Тхонг Нят/ВИА  
Президент Александр Ван дер Беллен заявил, что в ходе переговоров стороны обменялись многими мнениями, направленными на развитие всестороннего сотрудничества в различных областях. Президент подчеркнул, что Вьетнам является важным торговым партнером Австрии в Азии и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), крупным рынком и привлекательным местом для австрийских инвестиций. В настоящее время десятки австрийских предприятий инвестируют и ведут бизнес во Вьетнаме с общим объемом инвестиций около 500 миллионов евро. Кроме того, Вьетнам и Австрия также осуществляют множество мероприятий по сотрудничеству в области дуального обучения, льготных кредитов и сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран в соответствии с только что подписанным Меморандумом о взаимопонимании.

Александр Ван дер Беллен подчеркнул, что Вьетнам является важным партнером Европейского Союза (ЕС). В частности, после подписания и вступления в силу Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) внесло важный вклад в развитие экономического и торгового сотрудничества между Вьетнамом и ЕС в целом и между Вьетнамом и Австрией в частности. Кроме того, у Вьетнама и ЕС также реализуются программы и проекты сотрудничества в следующих областях: реагирование на изменение климата, защита окружающей среды, диалог по правам человека и т. д. Обе стороны также хорошо сотрудничают на многосторонних международных форумах, одинаково заинтересованы в развитии многостороннего сотрудничества и разрешении конфликтов на основе принципа соблюдения международного права.

Со своей стороны, президент Во Ван Тхыонг выразил удовольствие посетить Австрию, богатую историей, культурой, красотой и гостеприимством, поблагодарил за добрые чувства, уважительный и теплый прием Президента, супруги и народа Австрии в честь делегации Вьетнама.

Во Ван Тхыонг сказал, что состоялись очень успешные переговоры в атмосфере дружбы, искренности и взаимопонимания, обе стороны единодушно оценили, что после более чем 50-летнего периода установления дипломатических отношений (1972-2022 гг.) традиционная дружба и многогранное сотрудничество между Вьетнамом и Австрией развиваются хорошо и динамично. Что касается политики и дипломатии, две страны регулярно обмениваются делегациями на всех уровнях, особенно высокого уровня; тесно координировать и поддерживать друг друга на региональных и международных форумах. Что касается экономического сотрудничества, Австрия всегда входит в топ-10 экспортных рынков Вьетнама в Европе. Вьетнам является важным торговым партнером Австрии в Юго-Восточной Азии. Содержательно и эффективно развивается сотрудничество в других сферах, таких как культура, образование, наука и техника.

Президент Вьетнама выразил уверенность, что этот визит в Австрию придаст новый импульс, укрепит взаимопонимание и доверие и создаст основу для дальнейшего развития отношений между Вьетнамом и Австрией.

Он также сообщил, что обе стороны договорились о мерах по дальнейшему укреплению отношений между Вьетнамом и Австрией во всех областях. Говоря о региональных и международных проблемах, Президент Во Ван Тхыонг подчеркнул, что Вьетнам проводит внешнюю политику независимости, опоры на собственные силы, диверсификации и многосторонности. Вьетнам хочет быть другом, надежным партнером всех стран, активным и ответственным членом международного сообщества. Также о российско-украинском конфликте, два лидера заявили, что обе стороны договорились поддерживать мирное урегулирование конфликта на основе уважения Устава ООН и международного права.

ВИА/ИЖВ

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Президент Во Ван Тхыонг провел переговоры с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом

По сообщению спецкора ВИА, в рамках визита в Австрию по приглашению президента Австрии Александра Ван дер Беллена утром 24 июля президент Во Ван Тхыонг и президент Александр Ван дер Беллен провели встречу в узком кругу и сопредседательствовали на переговорах сразу после официальной церемонии встречи во дворце Хофбург в Вене, столице Австрии.
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