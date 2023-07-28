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Президент Во Ван Тхыонг имел встречу с премьер-министром Ватикана кардиналом Пьетро Паролином

На встрече стороны обсудили отношения между Вьетнамом и Ватиканом, а также положение католиков во Вьетнаме.
  Президент Во Ван Тхыонг имел встречу с премьер-министром Ватикана кардиналом Пьетро Паролином. Фото: опубликовано ВИА  
По сообщению спецкора ВИА, во второй половине дня 27 июля (по местному времени), сразу после встречи с Папой Франциском, президент Во Ван Тхыонг с супругой и высокопоставленная вьетнамская делегация имели встречу с премьер-министром Ватикана кардиналом Пьетро Паролин в Ватикане. На встрече стороны обсудили отношения между Вьетнамом и Ватиканом, а также положение католиков во Вьетнаме.

Информируя премьер-министра, кардинала Паролина внешнюю политику и религиозную ситуацию Вьетнама, президент Во Ван Тхыонг подчеркнул, что КПВ и государство всегда создают благоприятные условия для функционирования и развития религий в соответствии с положениями Конституции и законов, включая Закон о вероисповедании и религии, страна продолжает совершенствовать нормативно-правовую базу религиозной деятельности.

Президент государства Во Ван Тхыонг выразил надежду, что премьер-министр, кардинал Паролин, при высокой ответственности при Святом Престоле и понимании и добрых чувствах к Вьетнаму, будет и впредь уделять большое внимание деятельности католической общины Вьетнама, тем самым способствуя более активному развитию отношений между Вьетнамом и Святым Престолом.

Премьер-министр, кардинал Паронлин высоко оценил достижения Вьетнама в обеспечении религиозной свободы. Премьер-министр Ватикана поблагодарил Вьетнам за положительные отзывы о вкладе католической церкви, особенно в области благотворительности, образования, здравоохранения и профессиональной подготовки. Премьер-министр Ватикана приветствовал роль Совместной рабочей группы Вьетнама и Ватикана в укреплении взаимопонимания и доверия, выразил согласие с позицией о решении разногласия путем диалога.

Премьер-министр, кардинал Паролин сказал, что Вьетнам играет все более важную роль в католической церкви с более чем 7,2 миллионами прихожан, подтвердив, что Святой Престол всегда поощряет католиков и сановников во Вьетнаме следовать курсу «сопровождать нацию» и «добрые миряне - хорошие граждане», активно способствовать развитию страны и Церкви.

Президент Во Ван Тхыонг подчеркнул важность роли Святого Престола в глобальных делах и пожелал, чтобы Святой Престол продолжал развивать роль в урегулировании конфликтов, поддержании мира и устойчивом развитии, содействии солидарности, дружбы, сотрудничества и развития народов и религий мира. Святой Престол подтвердил, что в духе поддержки всех миротворческих инициатив в мире Ватикан единодушно поддерживает урегулирование споров в Восточном море мирными средствами на основе международного права и Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS) 1982 г.

Президент Во Ван Тхыонг и премьер-министр, кардинал Пьетро Паролин обсудили утверждение двумя сторонами Статуса Папского представителя-резидента и Офиса Папского представителя-резидента Святого Престола во Вьетнаме. Президент государства заявил, что Вьетнам будет продолжать поддерживать Святой Престол для скорейшего завершения необходимых процедур по открытию Офиса Папского представителя-резидента Святого Престола в Ханое и поддержки деятельности представителя-резидента во Вьетнаме.

По завершении визита стороны выпустили совместный пресс-релиз о принятии Статуса Папского представителя-резидента и Офиса Папского представителя-резидента Святого Престола во Вьетнаме.

ВИА/ИЖВ

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