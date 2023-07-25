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Президент Во Ван Тхыонг имел встречу с мэром Вены, Австрия
Мэр Вены Михаэль Людвиг выразил честь встречать президента Во Ван Тхыонга с супругой и высокопоставленную вьетнамскую делегацию с официальным визитом в столице Вене, считая это проявлением тесной связи между двумя странами на основе дипломатических отношений, установленных в 1972 году; уверен, что визит будет иметь большой успех и будет способствовать укреплению традиционной дружбы и многопланового сотрудничества между двумя странами в ближайшее время. Мэр Вены проинформировал Во Ван Тхыонга о социально-экономическом развитии города. Он напомнил научные конференции о президенте Хо Ши Мине, тесное сотрудничество между Веной и Ханоем и вспомнил визиты в Австрию вьетнамских высших руководителей.
Президент Во Ван Тхыонг поздравил Вену с достижениями в области развития, предложил мэру Вены поощрять предприятия города к расширению своих инвестиций и бизнеса во Вьетнаме, продолжать создавать благоприятные условия для вьетнамской общины, чтобы хорошо интегрировалась с принимающей страной, сохранила культурную самобытность и продвигала роль дружественного моста между двумя странами. Президент Во Ван Тхыонг выразил пожелание, чтобы Вена, опираясь на свои сильные стороны, такие как туризм, культура и искусство, управление городским хозяйством, охрана окружающей среды, сохранение и реставрация памятников и т. д., устанавливала связь и сотрудничала со столицей Ханоя и некоторыми вьетнамскими населенными пунктами, чтобы обе стороны могли обмениваться опытом и осуществлять конкретные мероприятия по сотрудничеству, способствуя развитию двусторонних отношений в целом.
По случаю посещения мэрии и встречи с мэром Вены президент Во Ван Тхыонг оставил запись в Золотую книгу памяти в Мерии.