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Президент Во Ван Тхыонг имел встречу с Генеральным секретарем, Председателем КНР Си Цзиньпином
Со своей стороны Си Цзиньпин направил теплые приветствия и добрые чувства Генеральному секретарю ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгу и руководителям Партии и государства Вьетнам, выразив радость по поводу положительной тенденции развития двусторонних отношений дружбы и всестороннего сотрудничества между двумя Партиями и странами.
В атмосфере дружбы, доверия и открытости лидеры двух стран информировали друг друга о положении каждой Партии и каждой страны, подчеркивая важность вьетнамско-китайских отношений в общей внешней политике каждой страны. Си Цзиньпин подтвердил, что Китай всегда считает Вьетнам приоритетным направлением внешней политики Китая, приветствует и поддерживает мощное развитие Вьетнама и успешную реализацию политики индустриализации и модернизации для взаимного развития.
Обе стороны подробно обсудили направления и основные меры по дальнейшему развитию и углублению всеобъемлющего стратегического партнерства в ближайшее время.
Президент Во Ван Тхыонг предложил, чтобы обе стороны продолжали углублять содержание, тем самым повышая уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества между Вьетнамом и Китаем, расширяя обмены и контакты на высоком уровне, а также обеспечивать и активно продвигать практические области сотрудничества, направленного на сбалансированность, устойчивое развитие торгово-экономического сотрудничества, расширять импорт товаров, особенно вьетнамской сельскохозяйственной продукции.
Президент Во Ван Тхыонг также предложил усилить пропаганду дружбы и содействовать организации мероприятий по народной дипломатии. Наряду с этим президент предложил обеим сторонам приложить усилия для эффективного контроля и адекватного разрешения разногласий на море, уважая законные интересы друг друга, в соответствии с международным правом и Конвенцией ООН по морскому праву (ЮНКЛОС) в 1982 году, вместе с соответствующими странами превратить Восточное море в море мира, дружбы, сотрудничества и развития.
Оценив предложения президента Во Ван Тхыонга о сотрудничестве, генеральный секретарь, председатель КНР Си Цзиньпин согласился содействовать обменам на высоком уровне и на всех уровнях, тем самым повышая взаимопонимание и укрепляя политическое доверие между двумя сторонами. Подчеркнув важность практического, взаимовыгодного сотрудничества, генеральный секретарь, председатель Си Цзиньпин подтвердили, что Китай готов расширять импорт вьетнамских товаров, в том числе сельскохозяйственной продукции и других товаров промышленного производства и обрабатывающей промышленности, предположив, что обе стороны укрепляют связи между инициативами «Один пояс, один путь» и «Два коридора, один пояс». Два лидера также подчеркнули важность укрепления межличностных обменов и пропаганды о дружбе, укрепления социальной основы, надлежащего разрешения и контроля разногласий для мира и стабильности на море и в регионе.
Два лидера также обменялись мнениями по ряду международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес, и договорились приложить усилия для содействия миру, сотрудничеству и развитию в регионе и во всем мире.