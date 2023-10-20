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Президент Во Ван Тхыонг имел встречу с Генеральным секретарем, Председателем КНР Си Цзиньпином

По сообщению спецкора ВИА, утром 20 октября в Пекине (Китай) по случаю участия в 3-м саммите международного сотрудничества «Один пояс, один путь» президент Во Ван Тхыонг имел встречу Генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Китая, Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
  Президент Во Ван Тхыонг имел встречу с Генеральным секретарем, Председателем КНР Си Цзиньпином. Фото: Тхонг Нят/ВИА  
На встрече президент Во Ван Тхыонг передал Си Цзиньпину сердечные приветствия и добрые пожелания от Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга и ключевых руководителей Партии и государства Вьетнам, поздравил с успехом 3-го Саммита с участием более 150 лидеров, представителей стран и международных организаций.

Со своей стороны Си Цзиньпин направил теплые приветствия и добрые чувства Генеральному секретарю ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгу и руководителям Партии и государства Вьетнам, выразив радость по поводу положительной тенденции развития двусторонних отношений дружбы и всестороннего сотрудничества между двумя Партиями и странами.

В атмосфере дружбы, доверия и открытости лидеры двух стран информировали друг друга о положении каждой Партии и каждой страны, подчеркивая важность вьетнамско-китайских отношений в общей внешней политике каждой страны. Си Цзиньпин подтвердил, что Китай всегда считает Вьетнам приоритетным направлением внешней политики Китая, приветствует и поддерживает мощное развитие Вьетнама и успешную реализацию политики индустриализации и модернизации для взаимного развития.

Обе стороны подробно обсудили направления и основные меры по дальнейшему развитию и углублению всеобъемлющего стратегического партнерства в ближайшее время.

Президент Во Ван Тхыонг предложил, чтобы обе стороны продолжали углублять содержание, тем самым повышая уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества между Вьетнамом и Китаем, расширяя обмены и контакты на высоком уровне, а также обеспечивать и активно продвигать практические области сотрудничества, направленного на сбалансированность, устойчивое развитие торгово-экономического сотрудничества, расширять импорт товаров, особенно вьетнамской сельскохозяйственной продукции.

Президент Во Ван Тхыонг также предложил усилить пропаганду дружбы и содействовать организации мероприятий по народной дипломатии. Наряду с этим президент предложил обеим сторонам приложить усилия для эффективного контроля и адекватного разрешения разногласий на море, уважая законные интересы друг друга, в соответствии с международным правом и Конвенцией ООН по морскому праву (ЮНКЛОС) в 1982 году, вместе с соответствующими странами превратить Восточное море в море мира, дружбы, сотрудничества и развития.

Оценив предложения президента Во Ван Тхыонга о сотрудничестве, генеральный секретарь, председатель КНР Си Цзиньпин согласился содействовать обменам на высоком уровне и на всех уровнях, тем самым повышая взаимопонимание и укрепляя политическое доверие между двумя сторонами. Подчеркнув важность практического, взаимовыгодного сотрудничества, генеральный секретарь, председатель Си Цзиньпин подтвердили, что Китай готов расширять импорт вьетнамских товаров, в том числе сельскохозяйственной продукции и других товаров промышленного производства и обрабатывающей промышленности, предположив, что обе стороны укрепляют связи между инициативами «Один пояс, один путь» и «Два коридора, один пояс». Два лидера также подчеркнули важность укрепления межличностных обменов и пропаганды о дружбе, укрепления социальной основы, надлежащего разрешения и контроля разногласий для мира и стабильности на море и в регионе.

Два лидера также обменялись мнениями по ряду международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес, и договорились приложить усилия для содействия миру, сотрудничеству и развитию в регионе и во всем мире.

ИЖВ/ВИА

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