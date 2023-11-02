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Президент Во Ван Тхыонг: Вьетнам дорожит традиционной дружбой с Монголией

Партия и государство Вьетнама дорожат и желают углублять традиционную дружбу с Монголией, чтобы поднять двусторонние отношения на новую высоту на содержательной, эффективной и всеобъемлющей основе.
  Президент Во Ван Тхыонг (справа) и Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время переговоров в Ханое 1 ноября. Фото: ВИA  
Партия и государство Вьетнама дорожат и желают углублять традиционную дружбу с Монголией, чтобы поднять двусторонние отношения на новую высоту на содержательной, эффективной и всеобъемлющей основе, заявил Президент Во Ван Тхыонг в ходе переговоров с Президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, состоявшихся 1 ноября в Ханое.

Приветствуя монгольского гостя, Президент Во Ван Тхыонг высоко оценил решение Президента Ухнаагийн Хурэлсуха выбрать Вьетнам в качестве первой страны Юго-Восточной Азии для своего двустороннего визита и поздравил Монголию с достижениями в области национального строительства и развития, особенно с первыми успехами в реализации Политики нового возрождения и долгосрочной стратегии развития "Видение-2050".

В ходе переговоров лидеры двух стран пришли к консенсусу относительно дальнейшего развития двусторонних отношений в различных областях и в соответствии с потенциалом каждого государства, объединения усилий для проведения мероприятий, посвященных 70-летию установления дипломатических отношений в 2024 году, ускорения реализации двусторонних сделок о сотрудничестве, что будет способствовать укреплению политического доверия между двумя странами и созданию новой основы для двусторонних отношений на предстоящий период.

Выразив свое удовлетворение новым прогрессом в сотрудничестве между двумя странами, президенты договорились укреплять взаимодействие в области обороны и безопасности, а также эффективно применять существующие механизмы сотрудничества.

Они назвали создание кавалерийских мобильных полицейских сил при Командовании мобильной полиции Министерства общественной безопасности Вьетнама яркой иллюстрацией тесного и эффективного сотрудничества между двумя сторонами.

Поскольку экономики обеих стран обладают взаимодополняющими преимуществами, лидеры двух стран договорились приложить усилия для удвоения торговых доходов в будущем.

Они высоко оценили роль межправительственного комитета по экономическому, торговому, научно-технологическому сотрудничеству и договорились активизировать деятельность по развитию торговли и связей, а также активизировать сотрудничество в важнейших отраслях горнодобывающей промышленности.

Они также договорились ускорить реализацию Меморандума о взаимопонимании в области сельскохозяйственного сотрудничества, подписанного в 2022 г., и приветствовали достигнутое компетентными органами обеих сторон соглашение о форме регистрации карантина животных, что, по их словам, будет способствовать взаимному экспорту.

Они высоко оценили усилия обеих сторон по открытию прямого авиарейса между Вьетнамом и Монголией в начале 2023 г. и высказались за открытие дополнительных рейсов для удовлетворения спроса населения двух стран на путешествия.

Они отметили необходимость поиска мер по устранению "узких мест" в логистике, а также в железнодорожном, морском и воздушном сообщении между двумя странами.

Кроме того, лидеры двух стран договорились укреплять сотрудничество в области труда, образования, здравоохранения, культуры, туризма и защиты прав граждан.

Они также обсудили ситуацию в мире и регионе и договорились укреплять тесное сотрудничество и поддерживать друг друга на международных и региональных форумах, представляющих взаимный интерес, таких как ООН, Движение неприсоединения, АСЕМ, АРФ, АСЕАН и ЮНЕСКО.

Они также подтвердили важность обеспечения мира, безопасности и свободы судоходства и авиации в Восточном море, поддержания обстановки мира, стабильности и правового порядка, разрешения споров на море мирными средствами для обеспечения законных прав государств в соответствии с нормами международного права, включая UNCLOS 1982 года.

По итогам переговоров президенты подписали ряд соглашений о сотрудничестве в различных областях, включая безопасность, экономику и торговлю, иммиграционный режим и освобождение от виз владельцев обычных паспортов.

По окончании переговоров состоялась пресс-конференция, на которой они подчеркнули важность крепкой дружбы и традиционного сотрудничества между двумя странами.

Президент Во Ван Тхыонг выразил уверенность в том, что благодаря решимости лидеров и народа обеих сторон вьетнамо-монгольские отношения будут и дальше укрепляться, внося свой вклад в региональный и глобальный мир, стабильность, сотрудничество и развитие.

Президент Ухнаагийн Хурэлсух, в свою очередь, выразил свое восхищение проверенными временем отношениями, которые укрепляются с каждым днем, и выразил надежду, что его государственный визит во Вьетнам создаст импульс для развития традиционной дружбы в будущем.

ИЖВ/ВИА

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