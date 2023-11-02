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Президент Во Ван Тхыонг: Вьетнам дорожит традиционной дружбой с Монголией
Приветствуя монгольского гостя, Президент Во Ван Тхыонг высоко оценил решение Президента Ухнаагийн Хурэлсуха выбрать Вьетнам в качестве первой страны Юго-Восточной Азии для своего двустороннего визита и поздравил Монголию с достижениями в области национального строительства и развития, особенно с первыми успехами в реализации Политики нового возрождения и долгосрочной стратегии развития "Видение-2050".
В ходе переговоров лидеры двух стран пришли к консенсусу относительно дальнейшего развития двусторонних отношений в различных областях и в соответствии с потенциалом каждого государства, объединения усилий для проведения мероприятий, посвященных 70-летию установления дипломатических отношений в 2024 году, ускорения реализации двусторонних сделок о сотрудничестве, что будет способствовать укреплению политического доверия между двумя странами и созданию новой основы для двусторонних отношений на предстоящий период.
Выразив свое удовлетворение новым прогрессом в сотрудничестве между двумя странами, президенты договорились укреплять взаимодействие в области обороны и безопасности, а также эффективно применять существующие механизмы сотрудничества.
Они назвали создание кавалерийских мобильных полицейских сил при Командовании мобильной полиции Министерства общественной безопасности Вьетнама яркой иллюстрацией тесного и эффективного сотрудничества между двумя сторонами.
Поскольку экономики обеих стран обладают взаимодополняющими преимуществами, лидеры двух стран договорились приложить усилия для удвоения торговых доходов в будущем.
Они высоко оценили роль межправительственного комитета по экономическому, торговому, научно-технологическому сотрудничеству и договорились активизировать деятельность по развитию торговли и связей, а также активизировать сотрудничество в важнейших отраслях горнодобывающей промышленности.
Они также договорились ускорить реализацию Меморандума о взаимопонимании в области сельскохозяйственного сотрудничества, подписанного в 2022 г., и приветствовали достигнутое компетентными органами обеих сторон соглашение о форме регистрации карантина животных, что, по их словам, будет способствовать взаимному экспорту.
Они высоко оценили усилия обеих сторон по открытию прямого авиарейса между Вьетнамом и Монголией в начале 2023 г. и высказались за открытие дополнительных рейсов для удовлетворения спроса населения двух стран на путешествия.
Они отметили необходимость поиска мер по устранению "узких мест" в логистике, а также в железнодорожном, морском и воздушном сообщении между двумя странами.
Кроме того, лидеры двух стран договорились укреплять сотрудничество в области труда, образования, здравоохранения, культуры, туризма и защиты прав граждан.
Они также обсудили ситуацию в мире и регионе и договорились укреплять тесное сотрудничество и поддерживать друг друга на международных и региональных форумах, представляющих взаимный интерес, таких как ООН, Движение неприсоединения, АСЕМ, АРФ, АСЕАН и ЮНЕСКО.
Они также подтвердили важность обеспечения мира, безопасности и свободы судоходства и авиации в Восточном море, поддержания обстановки мира, стабильности и правового порядка, разрешения споров на море мирными средствами для обеспечения законных прав государств в соответствии с нормами международного права, включая UNCLOS 1982 года.
По итогам переговоров президенты подписали ряд соглашений о сотрудничестве в различных областях, включая безопасность, экономику и торговлю, иммиграционный режим и освобождение от виз владельцев обычных паспортов.
По окончании переговоров состоялась пресс-конференция, на которой они подчеркнули важность крепкой дружбы и традиционного сотрудничества между двумя странами.
Президент Во Ван Тхыонг выразил уверенность в том, что благодаря решимости лидеров и народа обеих сторон вьетнамо-монгольские отношения будут и дальше укрепляться, внося свой вклад в региональный и глобальный мир, стабильность, сотрудничество и развитие.
Президент Ухнаагийн Хурэлсух, в свою очередь, выразил свое восхищение проверенными временем отношениями, которые укрепляются с каждым днем, и выразил надежду, что его государственный визит во Вьетнам создаст импульс для развития традиционной дружбы в будущем.