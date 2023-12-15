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Президент Во Ван Тхыонг: Вьетнам дорожит партнерством с Южной Африкой

14 декабря в Ханое президент Во Ван Тхыонг принял заместителя президента Южной Африки Пола Машатиле, находящегося с визитом во Вьетнаме, подтвердив, что Вьетнам придает важное значение партнерству в целях сотрудничества и развития с Южной Африкой.
  Президент Во Ван Тхыонг (справа) и заместитель президента ЮАР Пол Машатиль на встрече в Ханое 14 декабря. Фото: ВИA  
Он подчеркнул, что официальный визит заместителя президента Южной Африки Пола Машатиле с 12 по 15 декабря проходит в важный момент, когда две страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений.

Президент Во Ван Тхыонг высоко оценил содержательные и продуктивные переговоры между вице-президентом Во Тхи Ань Суаном и заместителем президента Полом Машатилем, подчеркнув последовательную внешнюю политику Вьетнама, направленную на независимость, самостоятельность, диверсификацию и многосторонность внешних отношений, дружбу и надежного партнера стран, а также ответственного члена международного сообщества.

Учитывая тесные связи двух стран, которые восходят к 1960-м годам, президент Во Ван Тхыонг выразил надежду, что обе стороны продолжат укреплять сотрудничество в различных областях в предстоящее время.

В свою очередь, заместитель президент Южной Африки Пол Машатиле отметил, что Вьетнам и Южная Африка имеют много общего, что позволяет активизировать сотрудничество в интересах общего развития.

Партия Африканский национальный конгресс (АНК) ценит и желает укрепления многогранных отношений с Вьетнамом, заявил он.

Заместитель президента проинформировал президента Во Ван Тхыонга об итогах успешных переговоров с вице-президентом Вьетнама, сообщив, что стороны рассмотрели сотрудничество за последнее время, особенно реализацию итогов визита вице-президента Во Тхи Ань Суана в ЮАР в сентябре прошлого года, и определили направления сотрудничества на будущее.

На встрече лидеры двух стран договорились увеличить количество взаимных визитов, особенно на высоком уровне, для дальнейшего углубления политического доверия.

Они согласились продолжать координацию и взаимную поддержку на многосторонних форумах, особенно в Организации Объединенных Наций, Движении неприсоединения (ДН) и сотрудничестве Юг-Юг.

Высоко оценивая важные позиции двух стран как "ворот" в своих регионах, обе стороны договорились развивать сотрудничество Вьетнама с Африканским союзом и связи Южной Африки с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Две страны будут наращивать связи в экономике, торговле, инвестициях, образовании, обучении и таких новых областях, как цифровая трансформация и зеленая экономика, которые соответствуют потенциалу и спросу обеих сторон, чтобы практически служить социально-экономическому развитию каждой страны.

Вьетнам и ЮАР также будут способствовать увеличению числа встреч, развитию торговли и инвестиций, а также расширению сотрудничества друг с другом, заявили лидеры.

Подчеркивая богатую культуру и туристический потенциал стран, они договорились активно содействовать обмену между людьми, культуре и туризму для укрепления взаимопонимания и чувств между двумя народами.

Президент Тхыонг поблагодарил государство и правительство ЮАР за внимание и поддержку вьетнамской общины, которая живет, стабильно работает, вносит вклад в развитие местного общества и служит мостом, способствующим укреплению двустороннего сотрудничества.

На встрече пол Машатиле также сказал, что президент ЮАР Сирил Рамафоса надеется встретиться с президентом Тхыонгом, чтобы обсудить меры по развитию отношений между странами. Тем временем принимающий лидер передал приглашение президенту ЮАР посетить Вьетнам с визитом в подходящее время.

ВИА/ИЖВ

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