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Президент Во Ван Тхыонг: Вьетнам дорожит партнерством с Южной Африкой
Президент Во Ван Тхыонг высоко оценил содержательные и продуктивные переговоры между вице-президентом Во Тхи Ань Суаном и заместителем президента Полом Машатилем, подчеркнув последовательную внешнюю политику Вьетнама, направленную на независимость, самостоятельность, диверсификацию и многосторонность внешних отношений, дружбу и надежного партнера стран, а также ответственного члена международного сообщества.
Учитывая тесные связи двух стран, которые восходят к 1960-м годам, президент Во Ван Тхыонг выразил надежду, что обе стороны продолжат укреплять сотрудничество в различных областях в предстоящее время.
В свою очередь, заместитель президент Южной Африки Пол Машатиле отметил, что Вьетнам и Южная Африка имеют много общего, что позволяет активизировать сотрудничество в интересах общего развития.
Партия Африканский национальный конгресс (АНК) ценит и желает укрепления многогранных отношений с Вьетнамом, заявил он.
Заместитель президента проинформировал президента Во Ван Тхыонга об итогах успешных переговоров с вице-президентом Вьетнама, сообщив, что стороны рассмотрели сотрудничество за последнее время, особенно реализацию итогов визита вице-президента Во Тхи Ань Суана в ЮАР в сентябре прошлого года, и определили направления сотрудничества на будущее.
На встрече лидеры двух стран договорились увеличить количество взаимных визитов, особенно на высоком уровне, для дальнейшего углубления политического доверия.
Они согласились продолжать координацию и взаимную поддержку на многосторонних форумах, особенно в Организации Объединенных Наций, Движении неприсоединения (ДН) и сотрудничестве Юг-Юг.
Высоко оценивая важные позиции двух стран как "ворот" в своих регионах, обе стороны договорились развивать сотрудничество Вьетнама с Африканским союзом и связи Южной Африки с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Две страны будут наращивать связи в экономике, торговле, инвестициях, образовании, обучении и таких новых областях, как цифровая трансформация и зеленая экономика, которые соответствуют потенциалу и спросу обеих сторон, чтобы практически служить социально-экономическому развитию каждой страны.
Вьетнам и ЮАР также будут способствовать увеличению числа встреч, развитию торговли и инвестиций, а также расширению сотрудничества друг с другом, заявили лидеры.
Подчеркивая богатую культуру и туристический потенциал стран, они договорились активно содействовать обмену между людьми, культуре и туризму для укрепления взаимопонимания и чувств между двумя народами.
Президент Тхыонг поблагодарил государство и правительство ЮАР за внимание и поддержку вьетнамской общины, которая живет, стабильно работает, вносит вклад в развитие местного общества и служит мостом, способствующим укреплению двустороннего сотрудничества.
На встрече пол Машатиле также сказал, что президент ЮАР Сирил Рамафоса надеется встретиться с президентом Тхыонгом, чтобы обсудить меры по развитию отношений между странами. Тем временем принимающий лидер передал приглашение президенту ЮАР посетить Вьетнам с визитом в подходящее время.