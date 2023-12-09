Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Президент Во Ван Тхыонг: Вьетнам всегда помнит искреннюю поддержку и помощь Беларуси

Партия, государство и народ Вьетнама всегда помнят о той искренней поддержке и помощи, которую белорусский народ оказал стране Юго-Восточной Азии в борьбе за национальное освобождение и воссоединение странв в прошлом.
  Президент Во Ван Тхыонг (справа) принимает премьер-министра Беларуси Романа Головченко в Ханое 8 декабря. Фото: ВИA  
Партия, государство и народ Вьетнама всегда помнят о той искренней поддержке и помощи, которую белорусский народ оказал стране Юго-Восточной Азии в борьбе за национальное освобождение и воссоединение странв в прошлом, а также за строительство и защиту страны в настоящее время, заявил 8 декабря президент Во Ван Тхыонг.

Приветствуя премьер-министра Беларуси Романа Головченко, который находится с официальным визитом во Вьетнаме, президент Во Ван Тхуонг высоко оценил итоги переговоров между премьер-министром Беларуси и его вьетнамским коллегой Фам Мин Тьинем, отметив, что первый за 12 лет визит во Вьетнам руководителя правительства Беларуси придаст мощный импульс развитию двустороннее многоплановое сотрудничество.

Глава государства также выразил удовлетворение тем, что политические и дипломатические отношения между двумя странами продолжают укрепляться, обеспечивая важную основу для сотрудничества в других областях, таких как экономика, торговля, инвестиции, образование, культура и межличностные обмены.

Со своей стороны, премьер-министр Головченко высоко оценил достижения в социально-экономическом развитии и растущий авторитет на международной арене, которых в последнее время добились вьетнамское государство и народ.

Беларусь дорожит традиционной дружбой между двумя странами и рассматривает Вьетнам в качестве приоритетного партнера в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), подтвердил он.

Стороны договорились содействовать реализации договоренностей, достигнутых на переговорах между премьер-министрами двух стран, совместно с вьетнамскими и белорусскими министерствами, отраслями и населенными пунктами, в целях дальнейшего укрепления традиционной дружбы и многоплановых связей между странами.

По этому случаю президент Во Ван Тхыонг выразил благодарность руководству и правительству Беларуси за их внимание и благоприятные условия для стабильного проживания, работы и учебы вьетнамской общины в стране.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top