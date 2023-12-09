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Президент Во Ван Тхыонг: Вьетнам всегда помнит искреннюю поддержку и помощь Беларуси
Приветствуя премьер-министра Беларуси Романа Головченко, который находится с официальным визитом во Вьетнаме, президент Во Ван Тхуонг высоко оценил итоги переговоров между премьер-министром Беларуси и его вьетнамским коллегой Фам Мин Тьинем, отметив, что первый за 12 лет визит во Вьетнам руководителя правительства Беларуси придаст мощный импульс развитию двустороннее многоплановое сотрудничество.
Глава государства также выразил удовлетворение тем, что политические и дипломатические отношения между двумя странами продолжают укрепляться, обеспечивая важную основу для сотрудничества в других областях, таких как экономика, торговля, инвестиции, образование, культура и межличностные обмены.
Со своей стороны, премьер-министр Головченко высоко оценил достижения в социально-экономическом развитии и растущий авторитет на международной арене, которых в последнее время добились вьетнамское государство и народ.
Беларусь дорожит традиционной дружбой между двумя странами и рассматривает Вьетнам в качестве приоритетного партнера в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), подтвердил он.
Стороны договорились содействовать реализации договоренностей, достигнутых на переговорах между премьер-министрами двух стран, совместно с вьетнамскими и белорусскими министерствами, отраслями и населенными пунктами, в целях дальнейшего укрепления традиционной дружбы и многоплановых связей между странами.
По этому случаю президент Во Ван Тхыонг выразил благодарность руководству и правительству Беларуси за их внимание и благоприятные условия для стабильного проживания, работы и учебы вьетнамской общины в стране.