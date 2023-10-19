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Президент Во Ван Тхыонг встретился с работниками дипломатических представительств Вьетнама в Китае
Выступая на встрече, глава вьетнамского государства подчеркнул, что целью его нынешней поездки в Китай является участие в третьем форуме международного сотрудничества «Один пояс и один путь» по приглашению генерального секретаря ЦК КПК, председателя КНР Си Цзиньпина. По его словам, поездка также направлена на реализацию договоренностей, достигнутых высшими руководителями двух партий и двух стран в ходе исторического визита в Китай генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга в конце октября 2022 года. Поддержание контактов и связей на высоком уровне способствует укреплению взаимного политического доверия и сотрудничества между Вьетнамом и Китаем. Кроме того, у этой поездки есть цель подтвердить, что Вьетнам всегда поддерживает инициативы, полезные для мира, сотрудничества и развития как региона так и всего мира.
Вьетнамский лидер отметил и высоко оценил тот факт, что работники Посольства и других дипломатических представительств Вьетнама в Китае активно взаимодействовали с соответствующими органами страны их пребывания в подготовке к данной поездке вьетнамской высокопоставленной делегации. Помимо участия в форуме «Один пояс и один путь», в ходе своей поездки в Китай президент Во Ван Тхыонг встретился с главами ряда зарубежных государств, главами делегаций разных стран мира и международных организаций для того, чтобы обсудить меры по развитию всестороннего сотрудничества Вьетнама с зарубежными странами и международными организациями.
Информируя о социально-экономической ситуации во Вьетнаме за последнее время, вьетнамский президент подтвердил, что Партия и Государство Вьетнама придерживаются внешнеполитического курса под девизом «Вьетнам всегда является другом, надежным партнером и ответственным членом международного сообщества». На основе своих национальных интересов Вьетнам готов установить дипломатические отношения и тесное сотрудничество с другими странами на принципах равенства, справедливости, обеспечения независимости, территориальной целостности, соблюдения международного права во имя регионального и глобального мира и развития.
Глава государства подчеркнул важность китайского рынка для экспортных товаров Вьетнама, особенно сельскохозяйственной продукции. Он предложил компетентным органам страны уделить большое внимание сохранению, расширению и развитию связей с этим рынком.
Утром того же дня президент Вьетнама Во Ван Тхыонг провел осмотр модели образцовой новой деревни в селении Сяолу общины Хэйчжуанлу в пригороде Пекина.