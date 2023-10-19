Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Президент Во Ван Тхыонг встретился с работниками дипломатических представительств Вьетнама в Китае

Утром 19 октября в рамках своего участия в третьем форуме международного сотрудничества «Один пояс и один путь» в Пекине (Китай) президент Вьетнама Во Ван Тхыонг во главе вьетнамской делегации провел встречу с работниками дипломатических представительств Вьетнама в Китае.
  Президент Во Ван Тхыонг с должностными лицами и сотрудниками посольства Вьетнама в Пекине и представителями генеральных консульств Вьетнама в крупных городах Китая. Фото: ВИА  
Как сообщает специальный корреспондент ВИА, утром 19 октября в рамках своего участия в третьем форуме международного сотрудничества «Один пояс и один путь» в Пекине (Китай) президент Вьетнама Во Ван Тхыонг во главе вьетнамской делегации провел встречу с работниками дипломатических представительств Вьетнама в Китае.

Выступая на встрече, глава вьетнамского государства подчеркнул, что целью его нынешней поездки в Китай является участие в третьем форуме международного сотрудничества «Один пояс и один путь» по приглашению генерального секретаря ЦК КПК, председателя КНР Си Цзиньпина. По его словам, поездка также направлена на реализацию договоренностей, достигнутых высшими руководителями двух партий и двух стран в ходе исторического визита в Китай генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга в конце октября 2022 года. Поддержание контактов и связей на высоком уровне способствует укреплению взаимного политического доверия и сотрудничества между Вьетнамом и Китаем. Кроме того, у этой поездки есть цель подтвердить, что Вьетнам всегда поддерживает инициативы, полезные для мира, сотрудничества и развития как региона так и всего мира.

Вьетнамский лидер отметил и высоко оценил тот факт, что работники Посольства и других дипломатических представительств Вьетнама в Китае активно взаимодействовали с соответствующими органами страны их пребывания в подготовке к данной поездке вьетнамской высокопоставленной делегации. Помимо участия в форуме «Один пояс и один путь», в ходе своей поездки в Китай президент Во Ван Тхыонг встретился с главами ряда зарубежных государств, главами делегаций разных стран мира и международных организаций для того, чтобы обсудить меры по развитию всестороннего сотрудничества Вьетнама с зарубежными странами и международными организациями.

Информируя о социально-экономической ситуации во Вьетнаме за последнее время, вьетнамский президент подтвердил, что Партия и Государство Вьетнама придерживаются внешнеполитического курса под девизом «Вьетнам всегда является другом, надежным партнером и ответственным членом международного сообщества». На основе своих национальных интересов Вьетнам готов установить дипломатические отношения и тесное сотрудничество с другими странами на принципах равенства, справедливости, обеспечения независимости, территориальной целостности, соблюдения международного права во имя регионального и глобального мира и развития.

Глава государства подчеркнул важность китайского рынка для экспортных товаров Вьетнама, особенно сельскохозяйственной продукции. Он предложил компетентным органам страны уделить большое внимание сохранению, расширению и развитию связей с этим рынком.

Утром того же дня президент Вьетнама Во Ван Тхыонг провел осмотр модели образцовой новой деревни в селении Сяолу общины Хэйчжуанлу в пригороде Пекина.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Спикер парламента Вьетнама: необходимо постоянно совершенствовать ПВО в сочетании с модернизацией оборонительной системы

Спикер парламента Вьетнама: необходимо постоянно совершенствовать ПВО в сочетании с модернизацией оборонительной системы

Утром 19 октября в Ханое член Политбюро ЦК КПВ, председатель Национального Собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ принял участие в праздновании 60-летия Дня войск противовоздушной обороны и военно-воздушных сил Вьетнама (22 октября 1963 г. – 22 октября 2023 г.)
ПОДРОБНЕЕ

Top