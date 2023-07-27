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Президент Во Ван Тхыонг встретился с премьер-министром Италии Джорджией Мелони
После торжественной встречи во Дворце премьер-министра лидеры двух стран всесторонне обменялись мнениями о сотрудничестве между двумя странами и договорились о практических мерах по укреплению вьетнамо-итальянского стратегического партнерства.
Премьер-министр Джорджия Мелони выразила удовлетворение позитивными сдвигами в сотрудничестве между двумя странами во многих областях, особенно в сфере экономики, торговли и инвестиций в Юго-Восточной Азии, подтвердив позицию и роль Вьетнама в Индо-Тихоокеанском регионе, подчеркнув, что обе страны все еще имеют большой потенциал для расширения сотрудничества, и полны решимости работать с Вьетнамом для развития сотрудничества. Вьетнамско-итальянское стратегическое партнерство направлено на совместное преодоление текущих вызовов мира и региона.
Президент Во Ван Тхыонг поблагодарил премьер-министра Джорджию Мелони за теплый прием, подчеркнув важность визита по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами и 10-летия установления рамок стратегического партнерства, способствуя многоплановому сотрудничеству между двумя странами, особенно в области политики и дипломатии, экономики, культуры и искусства, образования и других потенциальных областях.
На встрече президент Во Ван Тхыонг и премьер-министр Джорджия Мелони подробно обсудили отношения двух стран, региональное сотрудничество и ряд региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес. В условиях сложной и непредсказуемой региональной и глобальной ситуации мировая экономика переживает сложный период, в целях укрепления стратегического партнерства лидеры двух стран обменялись ориентирами, существенными мерами по укреплению сотрудничества между Вьетнамом и Италией в ближайшее время направлены на устойчивое восстановление и развитие экономики и тесную координацию в ответ на региональные и глобальные проблемы.
Премьер-министр Джорджия Мелони подчеркнул, что ратификация итальянским парламентом Соглашения о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA) по случаю визита президента Во Ван Тхыонга в Италию свидетельствует о заинтересованности Италии в развитии отношений между двумя странами.
Обе стороны договорились укреплять контакты и обмениваться делегациями между министерствами, секторами и населенными пунктами; продолжать эффективно внедрять механизмы двустороннего сотрудничества, такие как совместный комитет по экономическому сотрудничеству. Президент Во Ван Тхыонг подтвердил, что Вьетнам готов тесно сотрудничать с Италией в продвижении таких направлений сотрудничества, как зеленая трансформация, цифровая экономика, устойчивое и инклюзивное процветание; попросил Италию поддержать продвижение всестороннего партнерства и сотрудничества между Вьетнамом и ЕС, и, со своей стороны, отметил, что Вьетнам готов действовать в качестве моста для развития отношений между Италией и АСЕАН. Премьер-министр Мелони подтвердил, что Италия готова выступать в качестве моста для отношений G7-АСЕАН и Вьетнам-ЕС.
Два лидера договорились продолжать развивать сотрудничество в других областях, таких как безопасность и оборона, образование и обучение, наука и технология, сохранение культурного наследия; подтвердили, что это потенциальные области, которые необходимо использовать для углубления и повышения эффективности и содержания стратегического партнерства между двумя странами.
Италия привержена поддержке Вьетнама в области финансов, технологий и учебных ресурсов, чтобы помочь Вьетнаму реагировать на изменение климата. Премьер-министр Италии приветствовал предложение Вьетнама о создании трехсторонней структуры по сельскому хозяйству между Вьетнамом, Италией и третьей страной для содействия решению глобальных проблем продовольственной безопасности.
После встречи Президент Во Ван Тхыонг и Премьер-министр Джорджия Мелони присутствовали на церемонии подписания Соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам между Социалистической Республикой Вьетнам и Итальянской Республикой и программы культурного сотрудничества между Правительством Социалистической Республики Вьетнам и Правительством Итальянской Республики на период 2023 - 2026 гг.