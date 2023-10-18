Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Президент Во Ван Тхыонг встретился с Президентом Узбекистана

Сообщил спецкор ВИА, что во второй половине дня 17 октября по случаю участия в третьем саммите международного сотрудничества «Один пояс, один путь» президент Во Ван Тхыонг провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
  Президент Во Ван Тхыонг и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время встречи в Пекине (Китай) 17 октября 2023 года. Фото: ВИА  
На встрече президент Во Ван Тхыонг подтвердил последовательную политику Вьетнама, всегда придающего значение развитию традиционной дружбы и многоплановому сотрудничеству со странами Центральной Азии, включая Узбекистан, и пожелал, чтобы отношения Вьетнама и Узбекистана развивались более существенно, отвечая интересам обеих стран и народов.

Высоко оценив потенциал сотрудничества, президент предложил обеим сторонам развивать торгово-экономическое сотрудничество, которое в последнее время демонстрирует признаки улучшения, и в то же время углублять потенциальные области. Другие сферы сотрудничества включают в себя образование и обучение, культурный обмен, туризм, обмены между людьми, а также потенциальное открытие прямых рейсов, соединяющих две страны. Президент Во Ван Тхыонг предложил обеим сторонам поспособствовать обмену делегациями на всех уровнях, особенно на высоком, в целях повышения политического доверия и взаимопонимания, а также расширения двустороннего сотрудничества в областях взаимной выгоды, дополняющих друг друга.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил и выразил впечатления о достижениях Вьетнама в области инноваций и социально-экономическом развитии за последнее время и согласился с предложениями Президента Во Ван Тхыонга по развитию сотрудничества между двумя странами с упором на экономико-торговую и туристическую сферы, при этом первоочередное внимание будет уделено обмену бизнес-делегациями, поиску и расширению возможностей делового сотрудничества.

Ш. Мирзиёев подтвердил, что Узбекистан придает большое значение отношениям с Вьетнамом, желая восстановить прежние традиционные сферы сотрудничества между двумя странами, особенно нефтегазовую отрасль, образование, обучение, обмен студентами, культурный обмен. Президент Шавкат Мирзиёев почтительно пригласил Президента Во Ван Тхыонга посетить Узбекистан в ближайшее время.

Лидеры двух стран согласились, что обе стороны будут продолжать укреплять сотрудничество на многосторонних форумах, включая Организацию Объединенных Наций и другие международные организации. Узбекистан выразил желание, чтобы Вьетнам служил мостом для Узбекистана в укреплении связей с АСЕАН, в то время как Вьетнам желает, чтобы Узбекистан помог в дальнейшем укреплении сотрудничества с регионом Центральной Азии.

По этому случаю Президент Во Ван Тхыонг почтительно пригласил Президента Шавката Мирзиёева посетить в ближайшее время Вьетнам. Президент Узбекистана с радостью принял это приглашение.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Отношения между Вьетнамом и Саудовской Аравией

Отношения между Вьетнамом и Саудовской Аравией

По приглашению Короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь во главе высокопоставленной вьетнамской делегации примет участие в саммите АСЕАН-ССАГПЗ и посетит Саудовскую Аравию с визитом с 18 по 20 октября.
ПОДРОБНЕЕ

Top