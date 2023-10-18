НОВОСТИ
Президент Во Ван Тхыонг встретился с Президентом Узбекистана
Высоко оценив потенциал сотрудничества, президент предложил обеим сторонам развивать торгово-экономическое сотрудничество, которое в последнее время демонстрирует признаки улучшения, и в то же время углублять потенциальные области. Другие сферы сотрудничества включают в себя образование и обучение, культурный обмен, туризм, обмены между людьми, а также потенциальное открытие прямых рейсов, соединяющих две страны. Президент Во Ван Тхыонг предложил обеим сторонам поспособствовать обмену делегациями на всех уровнях, особенно на высоком, в целях повышения политического доверия и взаимопонимания, а также расширения двустороннего сотрудничества в областях взаимной выгоды, дополняющих друг друга.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил и выразил впечатления о достижениях Вьетнама в области инноваций и социально-экономическом развитии за последнее время и согласился с предложениями Президента Во Ван Тхыонга по развитию сотрудничества между двумя странами с упором на экономико-торговую и туристическую сферы, при этом первоочередное внимание будет уделено обмену бизнес-делегациями, поиску и расширению возможностей делового сотрудничества.
Ш. Мирзиёев подтвердил, что Узбекистан придает большое значение отношениям с Вьетнамом, желая восстановить прежние традиционные сферы сотрудничества между двумя странами, особенно нефтегазовую отрасль, образование, обучение, обмен студентами, культурный обмен. Президент Шавкат Мирзиёев почтительно пригласил Президента Во Ван Тхыонга посетить Узбекистан в ближайшее время.
Лидеры двух стран согласились, что обе стороны будут продолжать укреплять сотрудничество на многосторонних форумах, включая Организацию Объединенных Наций и другие международные организации. Узбекистан выразил желание, чтобы Вьетнам служил мостом для Узбекистана в укреплении связей с АСЕАН, в то время как Вьетнам желает, чтобы Узбекистан помог в дальнейшем укреплении сотрудничества с регионом Центральной Азии.
По этому случаю Президент Во Ван Тхыонг почтительно пригласил Президента Шавката Мирзиёева посетить в ближайшее время Вьетнам. Президент Узбекистана с радостью принял это приглашение.