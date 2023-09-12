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Президент Во Ван Тхыонг встретился с президентом США Джо Байденом
Президент Джо Байден выразил удовольствие посетить Вьетнам по случаю 10-летия создания Всеобъемлющего партнерства, поблагодарил за уважительный прием, который Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонга, руководители Партии, государства и народа Вьетнама оказали ему и делегации США во время визита. Президент Джо Байден подтвердил, что Соединенные Штаты ценят свои отношения с Вьетнамом, поддерживают сильный, независимый, самостоятельный и процветающий Вьетнам, расширяющий международную интеграцию, роль которого укрепляется в АСЕАН и регионе.
В целях дальнейшего углубления двусторонних отношений в рамках созданного Всеобъемлющего стратегического партнерства президент Во Ван Тхыонг предложил обеим сторонам продолжать укреплять политические и дипломатические отношения, особенно посредством встреч между высшими руководителями двух стран. Президент поблагодарил президента Джо Байдена за приглашение принять участие в встрече экономических лидеров АТЭС в ноябре в Сан-Франциско и с радостью принял это приглашение.
Что касается сотрудничества в области экономики, торговли и инвестиций, президент приветствовал заинтересованность Соединенных Штатов в поддержке Вьетнама в развитии устойчивого производственного потенциала в таких областях, как полупроводники, искусственный интеллект и вспомогающая промышленность. В то же время он попросил Соединенные Штаты продолжать поддерживать Вьетнам, чтобы он более активно участвовал в глобальных цепочках производства и поставок, инвестировал в высокотехнологичные проекты и обменивался товарами и услугами на своем пути стать развитой страной с высоким уровнем дохода к 2045 году. Президент высоко оценил сотрудничество между двумя сторонами в сферах образования-подготовки кадров, науки-технологий, реагирования на изменение климата и энергетического перехода, выразил надежду, что Университет Фулбрайта станет качественным учебным центром, служащим развитию не только Вьетнама, но и всего региона.
Президент подчеркнул, что сотрудничество в преодолении последствий войны – глубокое гуманитарное дело, одно из важнейших содержаний сотрудничества, способствующее оздоровлению и развитию отношений между двумя странами. Президент Во Ван Тхыонг подтвердил, что вьетнамская община в Соединенных Штатах является неотъемлемой частью великого блока национального единства Вьетнама и сообществом, играющим возрастающую роль в американском обществе, предложил Соединенным Штатам продолжать создавать благоприятные условия для развития вьетнамской общины в США.
Соглашаясь с президентом Во Ван Тхыонгом относительно направлений и обязательств в отношениях двух стран в ближайшее время, президент Джо Байден полагал, что отношения между Вьетнамом и США продолжат достигать больших успехов, особенно после создания всеобъемлющего стратегического партнерства.
Что касается международных и региональных вопросов, два лидера также договорились о поддержании мира, стабильности, сотрудничества, обеспечении свободы, безопасности, морской и авиационной безопасности, мирном разрешении споров на основе международного права и Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС), не применении силы или угрозе ее применения. Они поддерживали усилия по созданию эффективного и содержательного Кодекса поведения в Восточном море (COC) в соответствии с международным правом и UNCLOS 1982.
По этому случаю президент Во Ван Тхыонг почтительно вручил президенту США Джо Байдену книгу «Народ, его путь и история: ХО ШИ МИН – ПИСЬМО В АМЕРИКУ», изданную издательством «Ассоциация писателей».
В книге представлены письма президента Хо Ши Мина, адерсованные американским студентам, женщинам, простым людям, журналистам... офицерам, сенаторам, государственному секретарю и президенту. Первое письмо было написано в 1919 году под именем Нгуен Ай Куок - патриота, а последнее письмо было написано в 1969 году уже подписью Хо Ши Мина - президента независимой страны. Краткие письма, охватывающие полвека (1919 – 1969гг.), создали портрет великого человека по имени Хо Ши Мин и праведный путь, связанный со славной революционной историей Вьетнама.
Президент США Джо Байден с уважением принял этот особенный и значимый подарок, заявив, что он найдет время, чтобы внимательно прочитать письма президента Хо Ши Мин в книге, чтобы лучше понять этот период в отношениях между двумя странами.
После приема президент Во Ван Тхыонг возглавил государственный банкет в честь президента США и американской делегации.