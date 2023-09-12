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Президент Во Ван Тхыонг встретился с президентом США Джо Байденом

Утром 11 сентября в Президентском дворце президент Во Ван Тхыонг имел встречу с президентом США Джо Байденом по случаю его государственного визита во Вьетнам с 10 по 11 сентября 2023 года по приглашению генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга.
  Президент Во Ван Тхыонг принимает президента США Джо Байдена. Фото: Тхонг Нят/ВИА  
На встрече президент Во Ван Тхыонг поблагодарил президента Джо Байдена, который на разных важных должностях всегда питал теплые чувства к Вьетнаму. В то же время он подтвердил, что Вьетнам ценит и желает развивать глубокого, эффективного, стабильного и устойчивого отношения с Соединенными Штатами на основе согласованных принципов, включая уважение международного права, Устава ООН, уважение независимости, суверенитета, территориальной целостности и политических институтов друг друга.

Президент Джо Байден выразил удовольствие посетить Вьетнам по случаю 10-летия создания Всеобъемлющего партнерства, поблагодарил за уважительный прием, который Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонга, руководители Партии, государства и народа Вьетнама оказали ему и делегации США во время визита. Президент Джо Байден подтвердил, что Соединенные Штаты ценят свои отношения с Вьетнамом, поддерживают сильный, независимый, самостоятельный и процветающий Вьетнам, расширяющий международную интеграцию, роль которого укрепляется в АСЕАН и регионе.

В целях дальнейшего углубления двусторонних отношений в рамках созданного Всеобъемлющего стратегического партнерства президент Во Ван Тхыонг предложил обеим сторонам продолжать укреплять политические и дипломатические отношения, особенно посредством встреч между высшими руководителями двух стран. Президент поблагодарил президента Джо Байдена за приглашение принять участие в встрече экономических лидеров АТЭС в ноябре в Сан-Франциско и с радостью принял это приглашение.

Что касается сотрудничества в области экономики, торговли и инвестиций, президент приветствовал заинтересованность Соединенных Штатов в поддержке Вьетнама в развитии устойчивого производственного потенциала в таких областях, как полупроводники, искусственный интеллект и вспомогающая промышленность. В то же время он попросил Соединенные Штаты продолжать поддерживать Вьетнам, чтобы он более активно участвовал в глобальных цепочках производства и поставок, инвестировал в высокотехнологичные проекты и обменивался товарами и услугами на своем пути стать развитой страной с высоким уровнем дохода к 2045 году. Президент высоко оценил сотрудничество между двумя сторонами в сферах образования-подготовки кадров, науки-технологий, реагирования на изменение климата и энергетического перехода, выразил надежду, что Университет Фулбрайта станет качественным учебным центром, служащим развитию не только Вьетнама, но и всего региона.

Президент подчеркнул, что сотрудничество в преодолении последствий войны – глубокое гуманитарное дело, одно из важнейших содержаний сотрудничества, способствующее оздоровлению и развитию отношений между двумя странами. Президент Во Ван Тхыонг подтвердил, что вьетнамская община в Соединенных Штатах является неотъемлемой частью великого блока национального единства Вьетнама и сообществом, играющим возрастающую роль в американском обществе, предложил Соединенным Штатам продолжать создавать благоприятные условия для развития вьетнамской общины в США.

Соглашаясь с президентом Во Ван Тхыонгом относительно направлений и обязательств в отношениях двух стран в ближайшее время, президент Джо Байден полагал, что отношения между Вьетнамом и США продолжат достигать больших успехов, особенно после создания всеобъемлющего стратегического партнерства.

Что касается международных и региональных вопросов, два лидера также договорились о поддержании мира, стабильности, сотрудничества, обеспечении свободы, безопасности, морской и авиационной безопасности, мирном разрешении споров на основе международного права и Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС), не применении силы или угрозе ее применения. Они поддерживали усилия по созданию эффективного и содержательного Кодекса поведения в Восточном море (COC) в соответствии с международным правом и UNCLOS 1982.

По этому случаю президент Во Ван Тхыонг почтительно вручил президенту США Джо Байдену книгу «Народ, его путь и история: ХО ШИ МИН – ПИСЬМО В АМЕРИКУ», изданную издательством «Ассоциация писателей».

В книге представлены письма президента Хо Ши Мина, адерсованные американским студентам, женщинам, простым людям, журналистам... офицерам, сенаторам, государственному секретарю и президенту. Первое письмо было написано в 1919 году под именем Нгуен Ай Куок - патриота, а последнее письмо было написано в 1969 году уже подписью Хо Ши Мина - президента независимой страны. Краткие письма, охватывающие полвека (1919 – 1969гг.), создали портрет великого человека по имени Хо Ши Мин и праведный путь, связанный со славной революционной историей Вьетнама.

Президент США Джо Байден с уважением принял этот особенный и значимый подарок, заявив, что он найдет время, чтобы внимательно прочитать письма президента Хо Ши Мин в книге, чтобы лучше понять этот период в отношениях между двумя странами.

После приема президент Во Ван Тхыонг возглавил государственный банкет в честь президента США и американской делегации.

ВИА/ИЖВ

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