НОВОСТИ
Президент Во Ван Тхыонг встретился с председателем постоянного комитета ВСНП Чжао Лэцзи
На встрече Во Ван Тхыонг подчеркнул, что помимо участия в третьем Форуме международного сотрудничества "Пояс и путь", его поездка направлена также на продолжение конкретизации и реализации общего понимания, достигнутого высшими руководителями обеих партий и стран в ходе визита в Китай генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга в конце октября прошлого года.
Президент Вьетнама подтвердил, что партия, государство и народ Вьетнама всегда рассматривают построение и развитие хороших отношений с партией, государством и народом Китая как стратегический выбор и главный приоритет вьетнамской внешней политики. В ответ Чжао Лэцзи подчеркнул, что дружественные отношения с Вьетнамом всегда высоко ценятся партией, правительством и народом Китая и являются одним из главных приоритетов китайской дипломатии в отношении соседей.
Обсуждая меры по развитию двусторонних отношений в ближайшем будущем, Президент Во Ван Тхыонг предложил обеим сторонам расширять контакты на всех уровнях, укреплять политическое доверие и повышать качество и эффективность сотрудничества во всех областях с упором на содействие сбалансированному и устойчивому росту торговли. Он предложил Китаю увеличить импорт вьетнамских товаров, особенно сельскохозяйственной продукции, а также развивать инвестиционное сотрудничество и мультимодальное транспортное сообщение с Вьетнамом. Лидер КНР также рекомендовал расширять обмены между людьми, уделяя особое внимание культурному обмену и сотрудничеству в области туризма.
Высоко оценив эти предложения, Чжао Лэцзи подтвердил, что Китай стремится поддерживать обмены на высоком уровне и совместно определять основные направления сотрудничества между двумя партиями и странами в предстоящее время. Он предложил обеим сторонам углублять взаимовыгодное сотрудничество, при этом стратегическая взаимосвязь между рамочной программой "Два коридора, один пояс" и инициативой "Пояс и путь" должна стать главным приоритетом. Необходимо также развивать торгово-экономические связи, инфраструктурное развитие и обмены между людьми для достижения еще больших результатов, отметил он.
По мнению Во Ван Тхыонга, Национальное собрание Вьетнама и ВСНП должны расширять обмены, сотрудничество и обмен опытом в области законотворчества, надзора, борьбы с коррупцией, развития и совершенствования социалистических правовых государств. Чжао Лэцзи предложил двум законодательным органам укреплять дружественные обмены, углублять сотрудничество в различных областях, а также тесно и эффективно координировать свои действия на многосторонних парламентских форумах.
Что касается морских вопросов, лидеры договорились претворять в жизнь общее понимание высокого уровня и осуществлять надлежащий контроль и устранение разногласий, способствуя поддержанию мира и стабильности в регионе. Президент Вьетнама предложил, чтобы обе стороны уважали законные интересы друг друга, соблюдали международное право, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года, и не позволяли морским вопросам влиять на двусторонние отношения.