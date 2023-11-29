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Президент Во Ван Тхыонг встретился с императором и императрицей Японии
Он подтвердил, что исторические визиты во Вьетнам в 2017 году императора и императрицы Японии, официальный визит во Вьетнам в 2009 году наследного принца, а также недавний сентябрьский визит наследного принца Акишино и принцессы оставили хорошие впечатления у вьетнамских лидеров и народа, способствуя углублению взаимного доверия и взаимопонимания между их народами, повышению вьетнамско-японских отношений во всеобъемлющее стратегическое партнерство во имя мира и процветания в Азии и во всем мире.
От имени государства и народа Вьетнама президент Во Ван Тхыонг пригласил императора и императрицу Японии посетить Вьетнам.
Император и императрица выразили свою радость по поводу приветствия Президента и его супруги в Японии по случаю 50-летия установления двусторонних дипломатических отношений в этом году.
Они отметили, что исторические связи и сходство культур и народов между двумя странами являются основополагающими факторами для их тесных отношений в различных областях, как и сегодня.
Император и императрица также считают, что культурные обмены и обмены между людьми, проводимые в этом году во многих населенных пунктах обеих стран, улучшат взаимопонимание между народами двух стран и внесут важный вклад в укрепление дружественных отношений сотрудничества между двумя странами.
Во второй половине того же дня император и императрица устроили банкет в честь президента Во Ван Тхыонга и его супруги.