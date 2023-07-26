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Президент Во Ван Тхыонг встретился с зарубежными вьетнамцами и итальянскими друзьями
Фам Ван Хонг, председатель Итало-вьетнамской торговой палаты, выступил с речью, выразив удовлетворение хорошим развитием отношений сотрудничества между двумя странами, особенно в сфере торговли и инвестиций. Информируя о процессе создания Союза президентов вьетнамских ассоциаций в Италии, Хонг сказал, что это мероприятие укрепит связи вьетнамских ассоциаций в принимающей стране, при этом активно продвинет имидж страны в Италии и Европе.
По словам Чан Минь Чау, президента Ассоциации взаимопомощи Италия-Вьетнам, вьетнамская община в Италии хорошо интегрируется в принимающую страну, большинство из них создали смешанные вьетнамско-итальянские семьи.
Высоко оценивая борьбу Вьетнама с эпидемией COVID-19, от имени проживающих в Италии вьетнамцев Чан Минь Чау выразил благодарность государству и посольству за поддержку их масками в самый тяжелый период эпидемии COVID-19.
Выступая на встрече, представитель Ассоциации INTRA – культурной, неполитической и некоммерческой организации, сообщил, что Ассоциация согласовала с городом Тоди создание библиотеки «Хо Ши Мин и Вьетнам». Все книги о Дяде Хо и Вьетнаме в библиотеке также каталогизируются в Интернете на платформах социальных сетей для распространения по всему миру.
Приятно сознавать, что вьетнамская община в Италии всегда отличалась сплоченностью, дружелюбностью, взаимной поддержкой и тесными связями с коренными народами, стабильной жизнью, президент Во Ван Тхыонг отметил, что это важные факторы, способствующие развитию стратегического партнерства между Вьетнамом и Италией на протяжении прошедшее время.
Страна, Отечество сравнивается с матерью, которая всегда наблюдает, заботится о том, чтобы ее дети жили, работали по всему миру, и всегда рада видеть, как ее дети добиваются успехов, отметил президент.
Информируя вьетнамцев, проживающих за рубежом о ситуации в стране, президент Во Ван Тхыонг подчеркнул, что среди общих достижений страны за прошедшее время следует отметить важный вклад зарубежной вьетнамской общины, в том числе в Италии, и поддержку и помощь международных друзей.
От имени Партии и государства президент Во Ван Тхыонг поблагодарил итальянских друзей за их горячую поддержку и заботу о Вьетнаме в последние годы.
Президент желает, чтобы вьетнамские эмигранты в Италии поддерживали традиционную культурную самобытность, сохраняли, использовали и обучали вьетнамскому языку следующее поколение, чтобы продолжать продвигать традиции солидарности, помогать друг другу в жизни, соблюдать законы страны пребывания и всегда помнить о своей Родине.