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Президент Во Ван Тхыонг встретился со спикером Палаты представителей Италии Лоренцо Фонтаной

По сообщению спецкоррподента ВИА, в рамках государственного визита в Итальянскую Республику, во второй половине дня 26 июля 2023 года в Риме состоялась встреча президента Во Ван Тхыонга со спикером Палаты представителей Италии Лоренцо Фонтаной.
  Президент Во Ван Тхыонг встречается со спикером Палаты представителей Италии Лоренцо Фонтаной. Фото: ВИА  
По сообщению спецкоррподента ВИА, в рамках государственного визита в Итальянскую Республику, во второй половине дня 26 июля 2023 года в Риме состоялась встреча президента Во Ван Тхыонга со спикером Палаты представителей Италии Лоренцо Фонтаной.

Высоко оценивая близость, дружбу и солидарность между Вьетнамом и Италией с 50-летней историей, президент Во Ван Тхыонг подтвердил, что Вьетнам придает большое значение Италии как важному партнеру в Европе и преисполнен решимости работать с высокопоставленными итальянскими лидерами для укрепления стратегического партнерства между Вьетнамом и Италией в новый период развития, включая Национальное собрание Вьетнама и Палату представителей Италии. По этому случаю президент Вьетнама напомнил о поддержке и помощи между двумя странами в преодолении трудного периода, вызванного пандемией COVID-19, считая это как наглядную демонстрацию солидарности между народами двух стран.

Спикер Палаты представителей Лоренцо Фонтана тепло приветствовал Государственный визит Президента Во Ван Тхыонга и высокопоставленной вьетнамской делегации, подтверждая, что визит является важным событием в отношениях между Вьетнамом и Италией, поскольку две страны отмечают 50-летие установления дипломатических отношений и 10-летие установления рамок стратегического партнерства.

Спикер палаты представителей Италии подчеркнул взаимную поддержку между двумя странами в ответ на пандемию COVID-19, поблагодарив вьетнамский народ за то, что он предоставил маски, чтобы помочь итальянскому народу, а Италия - вакцину для Вьетнама - стремясь преодолеть пандемию вместе.

Приветствуя развитие стратегического партнерства между Вьетнамом и Италией во всех сферах сотрудничества за последнее время, Спикер Палаты представителей Италии высоко оценил отношения сотрудничества между итальянским парламентом и Национальным собранием Вьетнама; согласился с предложением президента Во Ван Тхыонга о развитии сотрудничества между двумя законодательными органами, включая расширение обмена делегациями; поддерживать роль Вьетнама как моста для развития отношений между итальянским парламентом и Советом парламентского союза АСЕАН.

В целях укрепления доверия и создания благоприятной основы для отношений между двумя странами президент Во Ван Тхыонг предложил обеим сторонам усилить обмен делегациями на всех уровнях, особенно на высоком, по государственным, правительственным и парламентским каналам, усилить экономические и торговые связи, расширить культурно-образовательные связи и способствовать местному сотрудничеству и обмену между людьми.

Председатель Палаты представителей Италии заявил, что ратификация итальянским парламентом Соглашения о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA) по случаю визита президента будет способствовать развитию инвестиционного сотрудничества между двумя сторонами. Стороны также договорились продолжать развивать сотрудничество в потенциальных областях, таких как оборона-безопасность, наука-технологии...

ИЖВ/ВИА

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