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Президент Во Ван Тхыонг воскурил благовония покойным лидерам, посетил бывших лидеров по случаю Тэт
По случаю наступающего Нового года по лунному календарю президент Во Ван Тхыонг навестил бывших президентов Чан Дык Лыонга и Нгуен Суан Фука.
Президент Во Ван Тхыонг подчеркнул, что партия и государство всегда высоко оценивают достижения и вклад товарищей в революционное дело партии и дело развития страны. Он подчеркнул, что на всех занимаемых должностях они всегда верны партии и Отечеству, всем сердцем служат революционному делу партии и нации, выполняют поставленные задачи, достойны доверия партии, государства и народа.
Президент Во Ван Тхыонг пожелал бывшим руководителям и их семьям крепкого здоровья, счастья и долголетия. Он также выразил желание, чтобы товарищи продолжали вкладывать силы, интеллект и опыт, чтобы внести больший вклад в развитие страны.