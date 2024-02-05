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Президент Во Ван Тхыонг воскурил благовония покойным лидерам, посетил бывших лидеров по случаю Тэт

Согласно традициям, в Ханое от имени руководителей партии и государства президент Во Ван Тхыонг воскурил благовония в память о покойных руководителях партии и государства, а также навестил бывших руководителей партии и государства и поздравил их с наступающим Тэтом.
  Президент Во Ван Тхыонг воскуряет благовония в память о товарище Чыонг Тьине. Фото: ВИА  
Президент Во Ван Тхыонг воскурил благовония и почтил память товарища Чыонг Тьиня, трижды занимавшего пост генерального секретаря ЦК КПВ и председателя Государственного Совета. Президент Во Ван Тхыонг также воскурил благовония и почтил память генерала армии Чан Дай Куанга, занимавшего пост Президента с 2016 по 2018 год.

По случаю наступающего Нового года по лунному календарю президент Во Ван Тхыонг навестил бывших президентов Чан Дык Лыонга и Нгуен Суан Фука.

Президент Во Ван Тхыонг подчеркнул, что партия и государство всегда высоко оценивают достижения и вклад товарищей в революционное дело партии и дело развития страны. Он подчеркнул, что на всех занимаемых должностях они всегда верны партии и Отечеству, всем сердцем служат революционному делу партии и нации, выполняют поставленные задачи, достойны доверия партии, государства и народа.

Президент Во Ван Тхыонг пожелал бывшим руководителям и их семьям крепкого здоровья, счастья и долголетия. Он также выразил желание, чтобы товарищи продолжали вкладывать силы, интеллект и опыт, чтобы внести больший вклад в развитие страны.

ВИА/ИЖВ

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