НОВОСТИ
Президент Во Ван Тхыонг воскурил благовония в память выдающемся деятеле культуры и дипломате Нгуен Чае
Президент также присутствовал на церемонии, посвященной обычаю писания первых строчек в начале весны на тему «Столица Ханой: культура – цивилизация – современность». Обычай писания первых строчек в начале весны является культурной красотой вьетнамского народа. Это значимая деятельность, призывающая кадровых работников, членов партии и людей активно учиться и работать.
Президент Во Ван Тхыонг и руководители Ханоя также навестили рабочих и трудящихся, работающих на строительной площадке кольцевой дороги №4 в общине Ванбинь уезда Тхыонгтин и вручили им подарки.