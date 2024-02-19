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Президент Во Ван Тхыонг воскурил благовония в память выдающемся деятеле культуры и дипломате Нгуен Чае

18 февраля президент Во Ван Тхыонг и рабочая делегация воскурили благовония в мемориальном комплексе героя национального освобождения Вьетнама, деятеля культуры Нгуен Чая в общине Ньикхе уезда Тхыонгтин г. Ханоя.
  Церемония, посвященная обычаю писания первых строчек в начале весны. Фото: ВИА  
Президент Во Ван Тхыонг и делегация возложили благовония в память о выдающемся деятеле культуры, мыслителе, политике, военном стратеге и дипломате Нгуен Чае. В гостевой книге президент Во Ван Тхыонг записал, что он будет вместе с руководителями партии и государства прилагать неустанные усилия для служения народу и построения мирной страны.

Президент также присутствовал на церемонии, посвященной обычаю писания первых строчек в начале весны на тему «Столица Ханой: культура – цивилизация – современность». Обычай писания первых строчек в начале весны является культурной красотой вьетнамского народа. Это значимая деятельность, призывающая кадровых работников, членов партии и людей активно учиться и работать.

Президент Во Ван Тхыонг и руководители Ханоя также навестили рабочих и трудящихся, работающих на строительной площадке кольцевой дороги №4 в общине Ванбинь уезда Тхыонгтин и вручили им подарки.

ВИА/ИЖВ

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