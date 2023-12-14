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Президент Во Ван Тхыонг ведут переговоры с Генеральным секретарем ЦК КПК, Председателем КНР Си Цзиньпином
Президент Во Ван Тхыонг выразил уверенность в том, что после исторического визита в Китай Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонга сразу после 20-го всекитайского съезда КПК (октябрь 2022 года), нынешний визит во Вьетнам Генерального секретаря, Президента Си Цзиньпина выведут отношения между двумя партиями и двумя странами на новый этап развития, который будет более качественным, эффективным и устойчивым.
Генеральный секретарь партии, Председатель Си Цзиньпин поблагодарил Генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга, Президента Во Ван Тхыонга, других высших руководителей партии и государства, а также народ Вьетнама за теплый прием.
Лидеры двух стран обменялись поздравлениями в связи с большими достижениями каждой партии и страны в строительстве социализма, принесшими процветание и счастье их народам.
Президент Во Ван Тхыонг подтвердил, что традиционная дружба между двумя партиями и двумя странами, взращенная Президентом Хо Ши Мином и Президентом Мао Цзэдуном и культивируемая поколениями руководителей, пережила взлеты и падения и стала ценным общим достоянием двух народов, которое должно сохраняться и развиваться нынешним и будущими поколениями.
Партия, государство и народ Вьетнама всегда помнят огромную поддержку китайских коллег в деле национального освобождения и развития, сказал вьетнамский лидер, подчеркнув, что развитие отношений с Китаем всегда является стратегическим выбором и главным приоритетом во внешней политике Вьетнама.
Генеральный секретарь партии, Президент Си Цзиньпин высоко оценил важность, которую Вьетнам придает двусторонним отношениям, подтвердив, что Китай уделяет Вьетнаму особое положение и рассматривает страну как приоритет в своей дипломатии соседства.
Оба лидера поделились мнением об успехе переговоров между Генеральным секретарем партии Нгуен Фу Чонгом и Генеральным секретарем партии, Председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которых было достигнуто множество важных договоренностей.
По их словам, новое позиционирование двусторонних отношений и шесть столпов сотрудничества, установленные Генеральным секретарем партии Нгуен Фу Чонгом и Генеральным секретарем партии, Председателем Си Цзиньпином, четко обозначили направление и открыли период плодотворного сотрудничества между двумя партиями и двумя странами в новую эпоху.
Президент Во Ван Тхыонг выразил надежду, что обе стороны будут расширять обмены и дилиться опытом в области строительства и развития страны, укреплять практическое сотрудничество в различных сферах, особенно в торговле и инвестициях, обеспечивая его более здоровый и эффективный рост.
По его словам, обе страны должны развивать транспортное сообщение, расширять сотрудничество в области сельского хозяйства, экологии, науки и технологии, здравоохранения. Он также предложил двум странам активизировать обмены между людьми, организовывать мероприятия по культурному обмену, активизировать коммуникационную работу по продвижению вьетнамско-китайской дружбы и поощрять людей, особенно молодежь, знать, понимать и быть ближе друг к другу, помогая тем самым укрепить социальную основу отношений между двумя партиями и двумя странами.
Высоко оценив предложения Президента Во Ван Тхыонга, Генеральный секретарь партии, Председатель КНР Си Цзиньпин выразил надежду, что обе стороны продолжат усилия по укреплению политических основ, углублению практического сотрудничества и продвижению вперед в деле восстановления и развития экономики.
Он подтвердил, что двустороннее сотрудничество имеет потенциал для дальнейшего расширения, и предложил усилить стратегическую взаимосвязь между двумя экономиками, эффективно реализовать план, соединяющий инициативу «Пояс и путь» с рамочной программой "Два коридора, один пояс", построить стабильные региональные цепочки поставок и производства, активизировать сотрудничество между государственными предприятиями и расширить расчеты в местных валютах в двусторонней торговле.
Китай готов увеличить импорт товаров, особенно высококачественной сельскохозяйственной продукции из Вьетнама, и поощрять китайские предприятия к увеличению высококачественных инвестиций в страну Юго-Восточной Азии, сказал лидер КНР.
Подчеркнув важность укрепления взаимопонимания и доверия, Генеральный секретарь партии, Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что обе стороны должны расширять обмены и контакты между своими народами, особенно молодежью, и активизировать коммуникационную работу по продвижению добрых традиций дружбы между двумя сторонами.
Лидеры двух стран также обменялись мнениями по морским вопросам и договорились о совместной работе по поддержанию мира и стабильности на море.
Президент Во Ван Тхыонг предложил обеим сторонам настойчиво применять мирные меры в соответствии с международным правом и общим пониманием на высоком уровне, ставить себя на место друг друга, контролировать и удовлетворительно разрешать разногласия, а также продолжать тесную координацию с АСЕАН для полного выполнения Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC) и ускорить разработку эффективного и практичного Кодекса поведения в Восточном море (COC) в соответствии с международным правом, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (UNCLOS).
Стороны договорились укреплять сотрудничество и координацию на многосторонних форумах в интересах мира, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире.
После переговоров президент Во Ван Тхыонг и его супруга устроили банкет в честь Генерального секретаря партии, Председателя КНР Си Цзиньпина, его супруги и высокопоставленной делегации Китая.