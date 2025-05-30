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Президент Венгрии с супругой завершили визит во Вьетнам

Президент Венгрии Тамаш Шуйок и его супруга Жужанна Надь 29 мая вечером покинули Ханой, завершив трехдневный официальный визит во Вьетнам по приглашению президента государства Лыонг Кыонг.
  Президент государства Лыонг Кыонг и его супруга проводят церемонию приветствия венгерской пары на красной дорожке. Фото: ВИA  
В ходе визита Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам провёл встречу с Президентом Венгрии Тамашем Шуйоком. Президент Лыонг Кыонг председательствовал на официальной церемонии встречи, провёл с Президентом Венгрии переговоры и устроил торжественный приём в его честь. Также состоялись встречи Президента Тамаша Шуйока с Премьер-министром Фам Минь Тьинем и Председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.

Во время переговоров и встреч вьетнамские руководители тепло приветствовали Президента Тамаша Шуйока, его супругу и высокопоставленную делегацию, отметив, что визит имеет знаковое значение: он знаменует 75-летие установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Венгрией (1950–2025 гг.). Это важное событие открывает новые возможности для углубления и повышения эффективности отношений всеобъемлющего партнёрства между двумя странами.

Вьетнамские лидеры подчеркнули, что Венгрия стала одной из первых десяти стран мира, признавших и установивших дипломатические отношения с Вьетнамом в 1950 году — в самый трудный период борьбы за независимость. Вьетнам высоко ценит Венгрию, рассматривая её как одного из приоритетных партнёров, и отмечает, что именно с Венгрией были впервые установлены отношения всеобъемлющего партнёрства среди стран Центральной и Восточной Европы.

Президент Тамаш Шуйок, в свою очередь, подтвердил, что Венгрия всегда рассматривает Вьетнам как важнейшего партнёра в Юго-Восточной Азии и стремится к всестороннему укреплению двустороннего сотрудничества.

Лидеры двух стран согласились с необходимостью активизировать эффективное сотрудничество в традиционных сферах, таких как оборона и безопасность, наука и технологии, сельское хозяйство, медицина и фармацевтика, культура, туризм и народная дипломатия. Наряду с этим они выступили за расширение взаимодействия в новых направлениях: в цифровой трансформации, информационных технологиях, охране окружающей среды, управлении водными ресурсами и других.

ВИА/ИЖВ

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