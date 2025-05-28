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Президент Венгрии прибыл в Ханой, начав официальный визит во Вьетнам

Президент Венгрии Тамаш Шуйок и его супруга Жужанна Надь 27 мая вечером прибыли в Ханой, начав свой официальный визит во Вьетнам, который продлится с 27 по 29 мая, по приглашению президента государства Лыонг Кыонга.
  Президент Венгрии Тамаша Шуйока и его супруга прибыли в Ханой вечером 27 мая. Фото: ВИA
В международном аэропорту Нойбай президента Тамаша Шуйока и сопровождающих его лиц встретили министр образования и профессиональной подготовки Нгуен Ким Шон, посол Вьетнама в Венгрии Буй Ле Тхай и заместитель министра иностранных дел Ле Ан Туан.

Визит президента Тамаша Шуйока во Вьетнам проходит в дни празднования 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами (3 февраля 1950 г. - 2025 г.) и знаменует собой важную веху и открывает новые возможности для сотрудничества в рамках вьетнамско-венгерского всеобъемлющего партнерства, сказал посол Буй Ле Тхай.

Этот визит демонстрирует твердую политическую волю высокопоставленных руководителей двух стран к дальнейшему углублению всеобъемлющего партнерства, установленного в 2018 году, способствуя укреплению взаимопонимания, добавил он.

Посол Венгрии во Вьетнаме Тибор Балогди подчеркнул, что дипломатические отношения между Вьетнамом и Венгрией построены на прочном фундаменте взаимного уважения, сотрудничества и давних связей. С момента установления дипломатических отношений 3 февраля 1950 года Венгрия неизменно поддерживала Вьетнам во многих областях, и сейчас они стали важными партнерами друг друга. По его словам, Вьетнам также ценит отношения с Венгрией. В этом контексте официальный визит президента Тамаша во Вьетнам является значимой вехой в двусторонних отношениях, отражающей дипломатическую приверженность на самом высоком уровне.

ВИА/ИЖВ

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