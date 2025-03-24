Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Президент Бразилии посетит Вьетнам с государственным визитом

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посетит Вьетнам с государственным визитом 27-29 марта, сообщило 23 марта Министерство иностранных дел Вьетнама.
  Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посетит Вьетнам с государственным визитом 27-29 марта, сообщило 23 марта Министерство иностранных дел Вьетнама.

Визит состоится по приглашению президента государства Лыонг Кыонг.

ВИА/ИЖВ

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