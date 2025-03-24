НОВОСТИ Президент Бразилии посетит Вьетнам с государственным визитом 24/03/2025 Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посетит Вьетнам с государственным визитом 27-29 марта, сообщило 23 марта Министерство иностранных дел Вьетнама. Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посетит Вьетнам с государственным визитом 27-29 марта, сообщило 23 марта Министерство иностранных дел Вьетнама.Визит состоится по приглашению президента государства Лыонг Кыонг. ВИА/ИЖВ