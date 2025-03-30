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Президент Бразилии завершил государственный визит во Вьетнам

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва покинул Ханой 29 марта, успешно завершив свой трехдневный государственный визит во Вьетнам по приглашению президента Лыонг Кыонга.
  Ханойские дети приветствуют президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву утром 28 марта 2025 года. Фото: ВИA  
Во время своего пребывания во Вьетнаме президент Лула да Силва возложил венок и почтил память президента Хо Ши Мина в его мавзолее, а также возложил цветы к Монументу павшим героям на улице Бакшон, район Бадинь, Ханой.

Генеральный секретарь партии То Лам принял бразильского лидера, а президент Лыонг Кыонг провел официальную церемонию приветствия, переговоры и государственный банкет для бразильского гостя. Президенты встретились с прессой и стали свидетелями подписания соглашений о сотрудничестве между двумя странами. Премьер-министр Фам Минь Тьинь и председатель Национального собрания Чан Тхань Мань встретились с президентом Лулой да Силвой.

В ходе этих встреч вьетнамские лидеры подтвердили, что партия и государство Вьетнам ценят Бразилию, ключевого партнера в своей широкой внешней политике в Латинской Америке, и желают углубить недавно установленное стратегическое партнерство между двумя странами.

Президент Лула да Силва выразил радость по поводу возвращения во Вьетнам и поблагодарил вьетнамских лидеров за теплый и дружеский прием. Он высоко оценил значительный прогресс Вьетнама в различных отраслях и подтвердил, что Бразилия считает Вьетнам своим близким другом и важным партнером в Азии.

Стороны договорились о ключевых направлениях укрепления стратегического партнерства как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях. Они подчеркнули важность эффективной реализации подписанных соглашений в различных секторах для максимального раскрытия потенциала сотрудничества и удовлетворения взаимных ожиданий.

По этому случаю Вьетнам и Бразилия подписали и обменялись несколькими двусторонними соглашениями о сотрудничестве.

В рамках своего визита президент Лула да Силва и премьер-министр Фам Минь Тьинь посетили и выступили с речами на Вьетнамо-Бразильском бизнес-форуме, а также приняли участие в рабочем обеде.
Обе страны опубликовали совместное заявление по случаю государственного визита президента Лулы да Силвы во Вьетнам.

Президент Лула да Силва также посетил Военно-исторический музей Вьетнама.

Перед завершением визита он провел пресс-конференцию, на которой рассказал об итогах своей поездки и аспектах вьетнамо-бразильского сотрудничества.

ИЖВ/ВИА

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