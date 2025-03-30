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Президент Бразилии завершил государственный визит во Вьетнам
Генеральный секретарь партии То Лам принял бразильского лидера, а президент Лыонг Кыонг провел официальную церемонию приветствия, переговоры и государственный банкет для бразильского гостя. Президенты встретились с прессой и стали свидетелями подписания соглашений о сотрудничестве между двумя странами. Премьер-министр Фам Минь Тьинь и председатель Национального собрания Чан Тхань Мань встретились с президентом Лулой да Силвой.
В ходе этих встреч вьетнамские лидеры подтвердили, что партия и государство Вьетнам ценят Бразилию, ключевого партнера в своей широкой внешней политике в Латинской Америке, и желают углубить недавно установленное стратегическое партнерство между двумя странами.
Президент Лула да Силва выразил радость по поводу возвращения во Вьетнам и поблагодарил вьетнамских лидеров за теплый и дружеский прием. Он высоко оценил значительный прогресс Вьетнама в различных отраслях и подтвердил, что Бразилия считает Вьетнам своим близким другом и важным партнером в Азии.
Стороны договорились о ключевых направлениях укрепления стратегического партнерства как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях. Они подчеркнули важность эффективной реализации подписанных соглашений в различных секторах для максимального раскрытия потенциала сотрудничества и удовлетворения взаимных ожиданий.
По этому случаю Вьетнам и Бразилия подписали и обменялись несколькими двусторонними соглашениями о сотрудничестве.
В рамках своего визита президент Лула да Силва и премьер-министр Фам Минь Тьинь посетили и выступили с речами на Вьетнамо-Бразильском бизнес-форуме, а также приняли участие в рабочем обеде.
Обе страны опубликовали совместное заявление по случаю государственного визита президента Лулы да Силвы во Вьетнам.
Президент Лула да Силва также посетил Военно-исторический музей Вьетнама.
Перед завершением визита он провел пресс-конференцию, на которой рассказал об итогах своей поездки и аспектах вьетнамо-бразильского сотрудничества.