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Президент Болгарии Румен Радев встретился с вьетнамскими друзьями
На протяжении всех лет войны и борьбы за независимость вьетнамского народа Болгария всегда была близким другом, стояла плечом к плечу и оказывала ценную поддержку Вьетнаму. Болгария приняла и обучила более 5 000 вьетнамских студентов в университетах и более 40 000 подмастерьев. Вьетнамские рабочие получили ценные навыки и опыт работы от своих болгарских коллег.
Сегодня двусторонние отношения сохраняют сильную и позитивную динамику развития во многих областях, таких как дипломатия, образование, торговля и инвестиции. В условиях глобализации и сложных экономических и политических изменений укрепление отношений между Вьетнамом и Болгарией не только приносит пользу двум странам, но и способствует стабильности и общему развитию Юго-Восточной Европы и Юго-Восточной Азии, а также Европы и Азии.
Информируя президента Радева об Обществе вьетнамско-болгарской дружбы, Хюнь Кует Тханг сказал, что это Общество является местом встречи вьетнамцев, которые жили, учились и работали в Болгарии. В Общество входят пять коллективных членов, в том числе Общества вьетнамско-болгарской дружбы в Хошимине, Хайфоне, Виньфуке и Ханое; одно отделение, объединяющее стажеров; семь вьетнамско-болгарских групп в таких населенных пунктах, как Намдинь, Йенбай, Лаокай, Нгеан, Хатинь, Нячанг, Вунгтау; зарубежные студенческие клубы и комитеты по связям выпускников.
Выразив радость по поводу своего официального визита во Вьетнам и дружеской встречи с вьетнамскими друзьями, которые учились и работали в Болгарии, президент Радев поздравил Вьетнам и его народ с достижениями в процессе обновления и социально-экономического развития. Вьетнам - одна из немногих стран с самыми высокими темпами экономического роста в мире. Вклад в это впечатляющее развитие вносят вьетнамские люди, обладающие знаниями, навыками и опытом, полученными во время работы, жизни и учебы в Болгарии.
Президент Радев отметил, что его визит проходит в контексте того, что Болгария и Вьетнам приближаются к исторической вехе - 75-летию дипломатических отношений (1950-2025 гг.), при этом отношения сотрудничества постоянно развиваются. Две страны имеют большой потенциал для сотрудничества в ряде областей, представляющих взаимный интерес, таких как торговля, инвестиции, энергетика, машиностроение, строительные услуги, информационные технологии, туризм, сельское хозяйство, фармацевтика. Именно по этой причине в состав болгарской высокопоставленной делегации, посещающей Вьетнам в этот раз, входят три министра, два мэра и представители ведущих болгарских компаний.
Президент Радев также отметил, что Болгария и Вьетнам имеют хорошие традиции в области образования, и выразил радость по поводу того, что в рамках визита будет подписано соглашение о сотрудничестве в области образования, чтобы продолжить развитие этой традиционной сферы сотрудничества.
По этому случаю президент Радев вручил Почетную медаль президента Болгарии Общества вьетнамско-болгарской дружбы.