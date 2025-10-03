Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Президенты России и Беларуси выразили соболезнования в связи с тайфуном во Вьетнаме

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования генеральному секретарю Коммунистической партии Вьетнама То Ламу и главе государства Лыонг Кыонгу в связи с разрушительным тайфуном.
  Президенты России выразил соболезнования в связи с тайфуном во Вьетнаме  
Президент России Владимир Путин направил соболезнования руководству Вьетнама в связи с человеческими жертвами и разрушениями, вызванными тайфуном, который прошел по северным и центральным провинциям страны. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями тайфуна, обрушившегося на северные и центральные провинции вашей страны», — сказал российский лидер. Его слова приведены на официальном сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что РФ выражают соболезнования народу Вьетнама в связи с утратой родных и близких вследствие произошедшего стихийного бедствия. Российская сторона рассчитывает на скорейшее восстановление здоровья пострадавших и возвращение затронутых регионов к стабильной и благополучной жизни.

Президент Беларуси Александр Лукашенко также направил соболезнования Генеральному секретарю ЦК КПВ То Ламу и Президенту Лыонг Кыонгу в связи с трагическими последствиями тайфуна "Буалой", от которого пострадали жители Вьетнама. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что белорусский народ с большой скорбью и чувством глубокого сопереживания воспринял это печальное известие.

Александр Лукашенко выразил слова поддержки и солидарности с братским народом Вьетнама, а также искренние соболезнования семьям и близким погибших, всем гражданам этой страны, кого затронула ужасная сила стихии.

Глава государства пожелал, чтобы кризисная ситуация была быстро преодолена, пропавшие люди были найдены живыми, пострадавшие поправились, а те, кто был вынужден покинуть свои дома, смогли вернуться к спокойной жизни.

ИЖВ/ВИА

