Президенты России и Беларуси выразили соболезнования в связи с тайфуном во Вьетнаме
«Примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями тайфуна, обрушившегося на северные и центральные провинции вашей страны», — сказал российский лидер. Его слова приведены на официальном сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что РФ выражают соболезнования народу Вьетнама в связи с утратой родных и близких вследствие произошедшего стихийного бедствия. Российская сторона рассчитывает на скорейшее восстановление здоровья пострадавших и возвращение затронутых регионов к стабильной и благополучной жизни.
Президент Беларуси Александр Лукашенко также направил соболезнования Генеральному секретарю ЦК КПВ То Ламу и Президенту Лыонг Кыонгу в связи с трагическими последствиями тайфуна "Буалой", от которого пострадали жители Вьетнама. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Глава государства отметил, что белорусский народ с большой скорбью и чувством глубокого сопереживания воспринял это печальное известие.
Александр Лукашенко выразил слова поддержки и солидарности с братским народом Вьетнама, а также искренние соболезнования семьям и близким погибших, всем гражданам этой страны, кого затронула ужасная сила стихии.
Глава государства пожелал, чтобы кризисная ситуация была быстро преодолена, пропавшие люди были найдены живыми, пострадавшие поправились, а те, кто был вынужден покинуть свои дома, смогли вернуться к спокойной жизни.