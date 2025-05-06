Президенты Вьетнама и Шри-Ланки провели переговоры в Ханое

Президент Лыонг Кыонг приветствовал на приеме президента Шри-Ланки Ануру Кумару Диссанаяку. Фото: ВИА



В атмосфере открытости, искренности, доверия и взаимопонимания президент Лыонг Кыонг тепло приветствовал визит президента Диссанаяке во Вьетнам, оценив его как важный и приуроченный к празднованию 55-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.



Он поблагодарил президента Диссанаяке за то, что тот принял приглашение присутствовать и выступить со вступительной речью на Дне Весак Организации Объединенных Наций во Вьетнаме, а также направил поздравительное письмо вьетнамским лидерам по случаю 50-й годовщины воссоединения страны.



Президент Вьетнама поздравил Шри-Ланку с важными социально-экономическими достижениями с момента прихода к власти нового президента и правительства, в частности, с выходом из кризиса, сохранением положительного экономического роста и повышением национального кредитного рейтинга, выразив уверенность в том, что Шри-Ланка преодолеет трудности для успешного достижения целей развития в будущем.



Президент Лыонг Кыонг поблагодарил Шри-Ланку за поддержку Вьетнама в борьбе за национальную независимость в прошлом и за тесное сотрудничество с Вьетнамом в нынешнем процессе строительства страны.



Выразив радость по поводу посещения Вьетнама, первой страны Юго-Восточной Азии после вступления в должность, президент Диссанаяке выразил свое восхищение впечатляющим развитием Вьетнама после 50 лет освобождения Юга и воссоединения страны. По его словам, Вьетнам стал одной из самых быстрорастущих экономик в мире, с ВВП, занимающим 32-е место в мире, и играет важную роль и позицию в регионе и мире. По приглашению президента Лыонг Кыонга президент Диссанаяке находится во Вьетнаме с государственным визитом и примет участие в праздновании Дня Весак Организации Объединенных Наций 4-6 мая.В атмосфере открытости, искренности, доверия и взаимопонимания президент Лыонг Кыонг тепло приветствовал визит президента Диссанаяке во Вьетнам, оценив его как важный и приуроченный к празднованию 55-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.Он поблагодарил президента Диссанаяке за то, что тот принял приглашение присутствовать и выступить со вступительной речью на Дне Весак Организации Объединенных Наций во Вьетнаме, а также направил поздравительное письмо вьетнамским лидерам по случаю 50-й годовщины воссоединения страны.Президент Вьетнама поздравил Шри-Ланку с важными социально-экономическими достижениями с момента прихода к власти нового президента и правительства, в частности, с выходом из кризиса, сохранением положительного экономического роста и повышением национального кредитного рейтинга, выразив уверенность в том, что Шри-Ланка преодолеет трудности для успешного достижения целей развития в будущем.Президент Лыонг Кыонг поблагодарил Шри-Ланку за поддержку Вьетнама в борьбе за национальную независимость в прошлом и за тесное сотрудничество с Вьетнамом в нынешнем процессе строительства страны.Выразив радость по поводу посещения Вьетнама, первой страны Юго-Восточной Азии после вступления в должность, президент Диссанаяке выразил свое восхищение впечатляющим развитием Вьетнама после 50 лет освобождения Юга и воссоединения страны. По его словам, Вьетнам стал одной из самых быстрорастущих экономик в мире, с ВВП, занимающим 32-е место в мире, и играет важную роль и позицию в регионе и мире.

Президент Диссанаяке отметил, что руководство и народ Шри-Ланки всегда сохраняют теплые чувства к Вьетнаму и президенту Хо Ши Мину, восхищаются несгибаемым боевым духом Вьетнама во время войн, а также в процессе строительства Отечества и желают перенять опыт развития Вьетнама.



Стороны согласились, что высокое политическое доверие, теплая дружба, искренняя поддержка между двумя странами и разделение общих взглядов и точек зрения являются основой для развития двусторонних отношений до новых высот. В этом духе стороны договорились постоянно укреплять традиционную дружбу и взаимопонимание, способствовать более частым визитам на высоком уровне, расширять сотрудничество между двумя правящими партиями, обмены между народными организациями и ассоциациями дружбы двух стран.



Они договорились повысить эффективность механизмов сотрудничества, особенно Совместного комитета по экономическому, торговому, научному и техническому сотрудничеству, чтобы рассматривать и предлагать конкретные меры по сотрудничеству; вносить изменения, дополнения и содействовать подписанию соглашений о сотрудничестве в соответствии с новой ситуацией; изучать возможность повышения уровня отношений при наличии достаточных условий и по обоюдному согласию сторон.



Они договорились содействовать более предметному сотрудничеству в области обороны, безопасности и правосудия; поощрять расширение обменов и взаимодействия, расширение сотрудничества в области подготовки кадров и наращивания потенциала, координацию в борьбе с транснациональной преступностью, киберпреступностью и правоохранительной деятельности, а также рассмотреть возможность подписания соглашений о сотрудничестве в области обороны, безопасности и правосудия.



Подчеркивая значительный потенциал двустороннего экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества, обе стороны подчеркнули необходимость принятия прорывных мер для эффективного использования этого потенциала; и договорились содействовать подписанию соглашений об экономическом, торговом и инвестиционном сотрудничестве, облегчить доступ на рынки конкурентоспособных товаров каждой страны, диверсифицировать цепочки поставок, стремиться к достижению двусторонней торговли на уровне 1 млрд. долларов США и дальнейшему увеличению двусторонних инвестиций.



Они также договорились о дальнейшем расширении связей в таких ключевых областях, как сельское хозяйство, продовольственная безопасность, наука и технологии, образование, культура, религия, здравоохранение, туризм и обмены между людьми; о расширении обмена опытом в области развития экономики на море, морского транспорта и коммуникаций; о поощрении авиакомпаний обеих стран к рассмотрению возможности открытия прямых рейсов.

Президент Шри-Ланки подтвердил, что создаст благоприятные условия для инвестиций вьетнамского бизнеса в стратегические отрасли, пользующиеся большим спросом в его стране, включая инфраструктуру, телекоммуникации, образование, здравоохранение, высокотехнологичное сельское хозяйство, переработку сельскохозяйственной продукции, продукты питания, розничную торговлю, логистику и туризм.



Он также пообещал продолжать оказывать поддержку вьетнамской общине в Шри-Ланке, в том числе вьетнамским монахам и монахиням, изучающим буддийские учения.



В условиях сложных глобальных и региональных событий лидеры двух стран подчеркнули свою приверженность поддержанию тесной координации и взаимной поддержки в международных и региональных организациях, в частности в Организации Объединенных Наций, Движении неприсоединения, сотрудничестве Юг-Юг и по вопросам, представляющим взаимный интерес.



Они подтвердили важность поддержания мира, стабильности, безопасности и свободы судоходства, подчеркнув необходимость уважения и соблюдения международного права, особенно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS).



Президент Лыонг Кыонг приветствовал усилия Шри-Ланки по укреплению связей и налаживанию более предметного сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).



По этому случаю президент Диссанаяке пригласил своего вьетнамского коллегу посетить Шри-Ланку в ближайшее время. Государственный лидер Вьетнама с радостью принял это приглашение.



По итогам переговоров президенты двух стран стали свидетелями подписания пяти соглашений о сотрудничестве в области дипломатии, торговли, таможни, сельского хозяйства и машиностроения.



