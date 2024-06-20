Президенты Вьетнама и России встретились с выпускниками российских вузов в Ханое

В своем выступлении президент Путин отметил многочисленные успехи, достигнутые многими вьетнамскими выпускниками, и признал их значительный вклад в традиционное сотрудничество и дружбу двух стран на протяжении последних лет.



Российский лидер выразил надежду, что они и впредь будут играть роль связующего звена, помогая молодым поколениям Вьетнама лучше узнать культуру, страну и народ России, тем самым сохраняя и укрепляя традиционную братскую дружбу между двумя народами.

Пользуясь случаем, гости выразили готовность поддерживать эту традицию, способствуя укреплению двусторонних связей дружбы и сотрудничества.

В своей речи президент То Лам отметил, что многие поколения вьетнамцев, включая тех, кто никогда не был в России, всегда дорожили этой страной, ее народом, культурой, духом и языком, переданными через книги, фильмы и даже истории, рассказанные теми, кто бывал в России.

Глава государства подчеркнул, что вьетнамский народ благодарен своим российским друзьям за их крепкую дружбу и преданность. В контексте сложных региональных и глобальных событий Вьетнам и Россия будут и впредь поддерживать традиции солидарности и взаимного доверия, бок о бок преодолевая трудности и вызовы во имя своих народов.

Президент То Лам отметил, что искренние комментарии участников встречи свидетельствуют о том, что, несмотря на огромное географическое расстояние, вьетнамский народ по-прежнему интересуется Россией и поддерживает ее. Они рады достижениям и развитию России и всегда желают ей процветания, роста и успехов в преодолении всех препятствий и вызовов.