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Президенты Вьетнама и Перу ищут меры по углублению отношений

Президент Вьетнама Лыонг Кыонг и его перуанская коллега Дина Эрсилия Болуарте Зегарра в ходе переговоров в Лиме обменялись мнениями о развитии отношений двух стран, росте диалогов на высоком уровне и политического доверия, а также о прогрессе в торгово-экономических связях.
Президент государства Вьетнама Лыонг Кыонг выступает на пресс-конференции. Фото: ВИA

Выступая перед прессой после переговоров во второй половине дня 13 ноября (по местному времени), вьетнамский лидер поздравил Перу с принятием на себя роли председателя АТЭС-2024 и выразил уверенность в том, что Неделя экономического саммита АТЭС пройдет успешно, способствуя укреплению сотрудничества и взаимосвязей в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также повышению роли и положения Перу на международной арене.

Лыонг Кыонг отметил, что обе стороны должны прилагать больше усилий, поскольку остается значительный нереализованный потенциал для экономического сотрудничества как в традиционных сферах, таких как нефтегазовая, горнодобывающая, инфраструктурная и сельскохозяйственная, так и в новых областях, таких как цифровая трансформация, возобновляемые источники энергии, полупроводники и искусственный интеллект.

Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), которое подписали Вьетнам и Перу, обеспечивает жизненно важную основу для еще более тесной экономической интеграции, отметил он.

Президент Вьетнама подчеркнул, что обе стороны согласовали основные направления и меры по дальнейшему углублению двусторонних отношений в различных областях. В их числе - расширение обменов и встреч на высоком уровне, укрепление механизмов сотрудничества и правовой базы, расширение дипломатического и консульского присутствия, содействие развитию деловых связей, торговли и инвестиций, а также транспортно-логистических связей. Они также договорились расширять культурное и образовательное сотрудничество, а также взаимодействие между людьми.

По словам Лыонг Кыонга, обе стороны выпустили совместную декларацию об укреплении вьетнамско-перуанских отношений, заявив, что теперь у них есть все условия для того, чтобы вывести свои отношения на более высокий уровень. С твердой политической решимостью они будут работать вместе, чтобы вскоре объявить о новых рамках.

Он выразил уверенность, что этот визит придаст импульс дальнейшему развитию дружественных и кооперативных отношений двух стран, отвечая интересам и чаяниям их народов и способствуя миру, сотрудничеству, развитию и интеграции между Восточной Азией и Латинской Америкой.

Лыонг Кыонг воспользовался случаем, чтобы пригласить президента Перу посетить Вьетнам в 2025 году, подчеркнув, что эта поездка станет еще одной исторической вехой в двусторонних отношениях.

В свою очередь, Дина Болуарте подтвердила, что за последние три десятилетия две страны неуклонно укрепляли свою дружбу и сотрудничество, а также взаимопонимание, основанное на консенсусе по целому ряду двусторонних и многосторонних вопросов.

Они стали важными партнерами друг друга, подчеркнула лидер принимающей стороны, заявив, что она и президент Вьетнама договорились укреплять и углублять отношения.

По ее словам, стороны провели важные и продуктивные дискуссии по различным направлениям двустороннего сотрудничества, а также по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. Они также изучили новые направления сотрудничества на благо народов обеих стран.

По окончании переговоров лидер принимающей стороны вручила президенту Вьетнама Большой крест ордена «Солнце Перу»


ВИА/ИЖВ

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