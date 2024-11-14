Президенты Вьетнама и Перу ищут меры по углублению отношений

Президент государства Вьетнама Лыонг Кыонг выступает на пресс-конференции. Фото: ВИA

Выступая перед прессой после переговоров во второй половине дня 13 ноября (по местному времени), вьетнамский лидер поздравил Перу с принятием на себя роли председателя АТЭС-2024 и выразил уверенность в том, что Неделя экономического саммита АТЭС пройдет успешно, способствуя укреплению сотрудничества и взаимосвязей в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также повышению роли и положения Перу на международной арене.



Лыонг Кыонг отметил, что обе стороны должны прилагать больше усилий, поскольку остается значительный нереализованный потенциал для экономического сотрудничества как в традиционных сферах, таких как нефтегазовая, горнодобывающая, инфраструктурная и сельскохозяйственная, так и в новых областях, таких как цифровая трансформация, возобновляемые источники энергии, полупроводники и искусственный интеллект.



Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), которое подписали Вьетнам и Перу, обеспечивает жизненно важную основу для еще более тесной экономической интеграции, отметил он.

Президент Вьетнама подчеркнул, что обе стороны согласовали основные направления и меры по дальнейшему углублению двусторонних отношений в различных областях. В их числе - расширение обменов и встреч на высоком уровне, укрепление механизмов сотрудничества и правовой базы, расширение дипломатического и консульского присутствия, содействие развитию деловых связей, торговли и инвестиций, а также транспортно-логистических связей. Они также договорились расширять культурное и образовательное сотрудничество, а также взаимодействие между людьми.



По словам Лыонг Кыонга, обе стороны выпустили совместную декларацию об укреплении вьетнамско-перуанских отношений, заявив, что теперь у них есть все условия для того, чтобы вывести свои отношения на более высокий уровень. С твердой политической решимостью они будут работать вместе, чтобы вскоре объявить о новых рамках.



Он выразил уверенность, что этот визит придаст импульс дальнейшему развитию дружественных и кооперативных отношений двух стран, отвечая интересам и чаяниям их народов и способствуя миру, сотрудничеству, развитию и интеграции между Восточной Азией и Латинской Америкой.



Лыонг Кыонг воспользовался случаем, чтобы пригласить президента Перу посетить Вьетнам в 2025 году, подчеркнув, что эта поездка станет еще одной исторической вехой в двусторонних отношениях.



В свою очередь, Дина Болуарте подтвердила, что за последние три десятилетия две страны неуклонно укрепляли свою дружбу и сотрудничество, а также взаимопонимание, основанное на консенсусе по целому ряду двусторонних и многосторонних вопросов.



Они стали важными партнерами друг друга, подчеркнула лидер принимающей стороны, заявив, что она и президент Вьетнама договорились укреплять и углублять отношения.



По ее словам, стороны провели важные и продуктивные дискуссии по различным направлениям двустороннего сотрудничества, а также по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. Они также изучили новые направления сотрудничества на благо народов обеих стран.



По окончании переговоров лидер принимающей стороны вручила президенту Вьетнама Большой крест ордена «Солнце Перу»



