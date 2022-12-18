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Презентация справочника для продвижения торговли между Вьетнамом и Россией
На презентации присутствовали представители посольства Вьетнама в России, Торгового представительства Вьетнама в России, Экспертно-аналитического совета при Президенте Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования России, ИСКА, Фонд «Традиции и дружба», и аспиранты, студенты российских вузов, представители научных и деловых кругов Вьетнама и России.
Справочник является трудом ученых ИСКА, аспирантов и студентов ИСАА под редакцией профессора, доктора наук Владимира Мазырина, директора Центра изучения Вьетнама и АСЕАН ИСКА. Фонд «Традиции и дружба» является спонсором издания.
Впервые изданный в России справочник состоит из 5 разделов, представляет основную и актуальную информацию об экономических достижениях Вьетнама, направлениях и формах внешнеэкономической деятельности Вьетнама, а также процессах интеграции Вьетнама в мировую экономику.
Выступая на церемонии презентации, директор Экспертно-аналитического совета при Президенте Российской Федерации Максим Голиков оценил, что Вьетнам является ведущей развивающейся страной Юго-Восточной Азии и одним из приоритетных направлений России для бизнеса. Поэтому справочник с обзором и глубоким анализом вьетнамского рынка очень полезен для российского бизнеса.
Г-н Зыонг Хоанг Минь, советник по торговле Вьетнама в России, сказал, что это первый справочник по экономике Вьетнама, изданный в России, который поставляет глубокое понимание о Вьетнаме с точки зрения бизнеса. Он уверен, что данное научное издание будет способствовать развитию торгово-инвестиционных отношений между двумя странами.
Со своей стороны, профессор Кирилл Бабаев, исполняющий обязанности директора ИСКА, считает, что эта книга очень полезна как для научного сообщества, так и для бизнеса, свидетельствуя, что академические знания могут быть эффективно применены в практической работе, в том числе национального уровня.
Председатель Совета Фонда «Традиции и дружба» До Суан Хоанг поделился, что в условиях реализации Россией политики поворота на Восток и динамичного развития открытой экономики Вьетнама, справочник представляет ценность для российского бизнеса, который хочет инвестировать во Вьетнам. Кроме того, книга также показала огромный потенциал молодых российских ученых, который нужно развивать. Это тоже одна из целей, к которой всегда стремится Фонд «Традиции и дружба».