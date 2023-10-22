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Презентация книги Генерального секретаря о решимости успешно реализовать Резолюции съезда XIII Партии

20 октября в Ханое теоретический совет ЦК КПВ, Отдел ЦК КПВ по пропаганде и политическому просвещению, Национальное политическое издательство «Правда» совместно организовали презентацию книги «Вся страна, объединяясь силой, используя все возможности, преодолевая все трудности, высшей решимостью успешно реализует Резолюцию съезда XIII Партии», написанной Генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом.
  Руководители и делегаты посещают презентацию книги. Фото: VGP  
Член Политбюро, председатель Теоретического совета, директор Национальной политической академии им. Хо Ши Мина Нгуен Суан Тханг заявил, что новая книга Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга представляет собой руководство по стратегическому ориентированию, предоставляет глубокие практические оперативные инструкции и важные предложения, помогая власти всех уровней, отраслям и местностям единогласно реализовать Резолюцию съезда XIII Партии, создав новое положение и силу страны.

Заместитель директора, заместитель главного редактора национального политического издательства «Правда» Фам Тхи Тхинь рассказала, что в книге объемом более 500 страниц отобраны 40 типичных статей и речей генерального секретаря Нгуен Фу Чонга за первую половину срока полномочий 13-го съезда Партии, которые имеют как теоретическое, так и практическое значение. В этих статьях, речах и директивных заявлениях Генерального секретаря выражаются важные мысли, перспективы и направления стратегического и всестороннего руководства ЦК КПВ, Политбюро. Секретариата, возглавляемых Генеральным секретарем, для реализации политических задач страны в целом и областей, регионов и местностей в частности, они демонстрируют чувство ответственности, стратегическое мышление и руководящую всеобъемлющую и глубокую, но конкретную и соответствующую реальности идеологию, лидера Партии.

В своих статьях и выступлениях Генеральный секретарь также строго указывал на ограничения и недостатки, которые необходимо решительно преодолеть, на некоторые трудности и вызовы, которые необходимо преодолеть, и на некоторые возможности, которые необходимо быстро ухватить для успешного достижения целей развития страны до 2030 и 2045 годов, определенных 13-м съездом Партии.

Начальник Отдела ЦК КПВ по пропаганде и политическому просвещению Нгуен Чонг Нгиа предложил в ближайшее время распространить содержание книги до каждой партячейки, членов Партии, доведя до них важные идеи, мнения и ориентации в партийном руководстве в отношении всех областей, экономических регионов и населенных пунктов. Он также требовал средства массовой информации и агентства печати активно распространять содержание книги как в традиционных бумажных, так и в электронных версиях, способствуя быстрому распространению основного содержания книги среди всех.

Национальное политическое издательство «Правда» также запустило электронную версию книги, которая бесплатно доступна читателям через приложение STBook App.

ИЖВ/ВИА

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