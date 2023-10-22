НОВОСТИ
Презентация книги Генерального секретаря о решимости успешно реализовать Резолюции съезда XIII Партии
Заместитель директора, заместитель главного редактора национального политического издательства «Правда» Фам Тхи Тхинь рассказала, что в книге объемом более 500 страниц отобраны 40 типичных статей и речей генерального секретаря Нгуен Фу Чонга за первую половину срока полномочий 13-го съезда Партии, которые имеют как теоретическое, так и практическое значение. В этих статьях, речах и директивных заявлениях Генерального секретаря выражаются важные мысли, перспективы и направления стратегического и всестороннего руководства ЦК КПВ, Политбюро. Секретариата, возглавляемых Генеральным секретарем, для реализации политических задач страны в целом и областей, регионов и местностей в частности, они демонстрируют чувство ответственности, стратегическое мышление и руководящую всеобъемлющую и глубокую, но конкретную и соответствующую реальности идеологию, лидера Партии.
В своих статьях и выступлениях Генеральный секретарь также строго указывал на ограничения и недостатки, которые необходимо решительно преодолеть, на некоторые трудности и вызовы, которые необходимо преодолеть, и на некоторые возможности, которые необходимо быстро ухватить для успешного достижения целей развития страны до 2030 и 2045 годов, определенных 13-м съездом Партии.
Начальник Отдела ЦК КПВ по пропаганде и политическому просвещению Нгуен Чонг Нгиа предложил в ближайшее время распространить содержание книги до каждой партячейки, членов Партии, доведя до них важные идеи, мнения и ориентации в партийном руководстве в отношении всех областей, экономических регионов и населенных пунктов. Он также требовал средства массовой информации и агентства печати активно распространять содержание книги как в традиционных бумажных, так и в электронных версиях, способствуя быстрому распространению основного содержания книги среди всех.
Национальное политическое издательство «Правда» также запустило электронную версию книги, которая бесплатно доступна читателям через приложение STBook App.