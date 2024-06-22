Презентации книги Генерального секретаря ЦК КПВ о построении вьетнамской культуры

Мероприятие было организовано Отделом ЦК КПВ по пропаганде и политическому воспитанию, Министерством культуры, спорта и туризма, Национальным политическим издательством «Правда».



На церемонии председательствовали член Политбюро, Постоянный член Секретариата ЦК КПВ Лыонг Кыонг; член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, Заведующий Отделом ЦК КПВ по пропаганде и политическому воспитанию Нгуен Чонг Нгиа; член ЦК КПВ, Министр культуры, спорта и туризма Нгуен Ван Хунг; член ЦК КПВ, Постоянный заместитель заведующего Отделом ЦК КПВ по пропаганде и политическому воспитанию Лай Суан Мон.

В книгу отобраны 92 статьи, речи, заметки, интервью, письма и др. Генерального секретаря ЦК КПВ о построении и развитии вьетнамской культуры, причем самая старая статья была опубликована в 1968 году.

Содержание выступлений и статей демонстрирует глубокий интерес Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга к вопросу построения, сохранения и развития вьетнамской культуры с традиционными и современными элементами, элементами самобытности и интеграции, что создает внутренние ресурсы и привлекает силы вьетнамской культуры и народа для строительства и развития процветающей и счастливой страны.

На церемонии Заведующий Отделом ЦК КПВ по пропаганде и политическому воспитанию Нгуен Чонг Нгиа поручил Отделу ЦК КПВ по пропаганде и политическому воспитанию в координации с Министерством культуры, спорта и туризма, Министерством информации и коммуникаций, Государственным политическим издательством «Правда» и пресс-агентствами в ближайшее время распространить информацию о книге и ознакомить большое число кадровых работников, членов Партии и людей всех слоев общества с ее содержанием, используя для этого различные и практические методы и формы работы.