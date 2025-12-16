Предупреждение для граждан Вьетнама в связи с вооружённым конфликтом на границе Камбоджи и Таиланда

15 декабря на фоне осложнения обстановки, связанной с вооружённым конфликтом на границе между Камбоджей и Таиландом, Министерство иностранных дел Вьетнама обращается с предупреждением к гражданам Вьетнама, находящимся в приграничных провинциях Камбоджи и Таиланда:

Незамедлительно покинуть районы боевых действий. Постоянно отслеживать обновления информации и строго соблюдать требования и указания местных властей.

При необходимости гражданам рекомендуется оперативно связываться с дипломатическими представительствами Вьетнама в Камбодже и Таиланде для получения поддержки по следующим контактам:

Посольство Вьетнама в Камбодже

Телефон: +855977492430, +855316199999; Email: ttcpc@mofa.gov.vn; consularcpc@gmail.com

Генеральное консульство Вьетнама в Баттамбанге (Камбоджа)

Телефон: +855979439888; Email: tlsq.battambang@gmail.com

Генеральное консульство Вьетнама в Сиануквиле (Камбоджа)

Телефон: +855.979.732255; Email: tlsqsiha@gmail.com

Посольство Вьетнама в Таиланде

Телефон: +66898966653; Email: vnemb.th@mofa.gov.vn; consular.section.bkk@gmail.com

Генеральное консульство Вьетнама в Кхонкэне (Таиланд)

Телефон: +66935367869; Email: konkaen.th@mofa.gov.vn

Горячая линия по защите граждан Департамента консульских дел Министерства иностранных дел Вьетнама

Телефон: +84981848484; Email: baohocongdan@gmail.com

Кроме того, граждане могут передать информацию соответствующим органам по следующей ссылке и QR-коду: https://forms.gle/itWPGTWbTpRiV7LE8.