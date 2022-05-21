Предстоящая 3-я сессия НС 15-го созыва примет 5 законопроектов

Во второй половине дня 20 мая в Доме Национального Собрания (НС) генеральный секретарь НС, начальник Канцелярии НС Буй Ван Кыонг провел пресс-конференцию, посвященную предполагаемой программе 3-й сессии Национального Собрания 15-го созыва.

Заместитель председателя Канцелярии НС Ву Минь Туан сообщил, что 3-я сессия НС 15-го созыва откроется 23 мая 2022 года в Ханое.

Согласно программе, НС соберется 19 дней (по 16 июня 2022 года).На этой сессии НС рассмотрит и примет 5 законопроектов и 3 проекта постановлений, а также даст заключение по 6 другим законопроектам.

Кроме того, НС также уделит много времени рассмотрению социально-экономических вопросов, государственного бюджета, надзора и других важных вопросов.

По словам Буй Ван Кыонга в этой сессии будет отведено 2,5 дня на ответы на депутатские запросы. А вице-премьер и министры, руководители отраслей ответят на вопросы депутатов Национального собрания.

Согласно регламенту, до 23 мая депутатские делегации НС отправят отчеты о содержании депутатских запросов.

«На сегодняшний день мы получили 18 отчетов от депутатских делегаций, в котором 29 групп вопросов, связанных с уполномочиями премьер-министра, Верховного народного суда, 14 министров и руководителей секторов.», — сообщил Буй Ван Кыонг.