Представлен отчет о перспективах развития энергетики Вьетнама

На презентации отчета. Фото: Посольство Дании во Вьетнаме

Цель Вьетнама по достижению климатической нейтральности к 2050 году не только технически осуществима, но и является наиболее экономически эффективным сценарием, говорится в отчете, подготовленном Управлением электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Вьетнама, Датским энергетическим агентством (DEA) и посольством Дании во Вьетнаме.



В отчете «Энергетические перспективы Вьетнама - пути к чистому нулю» (EOR-NZ), опубликованном 19 июня, говорится, что для достижения цели 2050 года выбросы CO2 во Вьетнаме должны достичь пика в 2030 году, а переход к зеленой энергетике должен происходить незамедлительно и более быстрыми темпами, чем раньше.



Обладая огромным потенциалом солнечной энергии, береговой и морской ветроэнергетики, Вьетнам имеет все возможности для перехода от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии и использования своих национальных ресурсов. В отчете показано, как Вьетнам за счет расширения использования возобновляемых источников энергии, а также электрификации промышленности и транспорта может обеспечить экономически эффективный зеленый переход и достичь своей цели по сокращению выбросов до нуля к 2050 году, одновременно снизив зависимость Вьетнама от импорта энергоносителей.



Согласно анализу отчета, к 2030 году необходимо дополнительно ввести 56 гигаватт возобновляемой энергии (17 ГВт наземной ветровой энергии и 39 ГВт солнечной энергии), чтобы Вьетнам смог достичь углеродного пика в 2030 году и климатической нейтральности к 2050 году.



Доклад является четвертым в серии публикаций по прогнозам в рамках Датско-вьетнамской программы энергетического партнерства - долгосрочного партнерства между Данией и Вьетнамом в области перехода к зеленой энергетике. В докладе представлены сценарии развития энергетической системы Вьетнама до 2050 года с упором на анализ реалистичных путей достижения Вьетнамом нулевого уровня энергопотребления к 2050 году.



В отчете содержится четкий сигнал о том, что наиболее выгодным и экономически эффективным способом поддержки устойчивого роста Вьетнама является масштабное расширение солнечной и ветровой энергетики, а также электрификация транспорта и промышленности. Крайне важно ускорить переход к зеленой энергетике во Вьетнаме уже сейчас, чтобы избежать лишних затрат.



Кристоффер Бёттзаув, генеральный директор Датского энергетического агентства, отметил, что Вьетнам и Дания ставят перед собой амбициозные климатические цели. Этот доклад является результатом активного сотрудничества двух стран в области зеленого перехода и изменения климата.



Отчет показывает, что Вьетнам обладает большим потенциалом в области возобновляемой энергетики, а зеленый переход будет способствовать экономическому росту и обеспечит энергетическую безопасность и устойчивое развитие общества, сказал он.



В последние годы Вьетнам переживает бурный экономический рост, и рост экономики привел к значительному увеличению потребления энергии, а также выбросов углекислого газа. Для устойчивого развития Вьетнама крайне важно, чтобы страна, являющаяся одной из самых быстрорастущих экономик в Юго-Восточной Азии, смогла устранить зависимость между экономическим ростом и потреблением энергии и создать более устойчивую и зеленую энергетическую систему, инвестируя в возобновляемые источники энергии и энергоэффективные технологии, отметил он.



Заместитель министра промышленности и торговли Нгуен Хоанг Лонг сказал, что проекты и программы сотрудничества между Вьетнамом и Данией в последнее время поддерживают Вьетнам в обеспечении энергоснабжения для социально-экономического развития и зеленого и устойчивого развития энергетического сектора.



Вьетнам всегда ценит поддержку датского правительства и надеется, что обе стороны продолжат тесную координацию для более эффективной реализации программ сотрудничества в области энергетики, сказал Нгуен Хоанг Лонг.

Посол Дании во Вьетнаме Николай Прытц сказал, что для достижения цели по нулевым выбросам Вьетнаму необходимо принять быстрые, решительные и устойчивые меры. Это будет иметь решающее значение не только для удовлетворения растущего спроса на энергию, но и для привлечения прямых иностранных инвестиций, когда доступ к возобновляемым источникам энергии станет более значимым при принятии инвестиционных решений.

Дания готова поддержать Вьетнам в этом зеленом переходе, подтвердил он.

