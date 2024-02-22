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Представление красоты провинции Куангнинь через кругосветную гонку парусников Clipper
Во время нахождения в городе Халонг, участники Clipper Race примут участие в ряде культурных мероприятий в Куангнине. Ожидается, что 2 марта команды кругосветной регаты на парусных яхтах отправятся из залива Халонг в порт Цзю Чжоу (Китай).
Для продвижения туристического имиджа и привлечения инвесторов в Куангнинь, по этому случаю местные власти организовали ряд мероприятий, таких как программа представления местных продуктов (OCOP) и продвижения туризма Куангнинь в районе международного пассажирского порта Халонг, турпрограмму для команд Clipper Race, конференцию по продвижению, рекламированию и привлечению инвестиций в туризм Куангниня, разные концерты, экскурсионные и туристические программы для участников Clipper Race.
С помощью этого мероприятия провинция Куангнинь желает популяризовать местный туристический потенциал и представить проекты по привлечению инвестиций в провинцию.
Clipper Race — профессиональная парусная гонка, которая существует уже более 20 лет. Она проводится по всему миру в течение 12 месяцев. Гоночные яхты посетят многие порты мира. В этом году в этой гонке принимают участие почти 400 яхтсменов на 11 парусных судах. Гонка разделена на 8 этапов с 16 индивидуальными гонками и 6 переходами через океан.
19 февраля вьетнамская команда под названием «Ha Long Bay, Viet Nam», участвующая в кругосветной гонке на парусных судах Clipper Race, пришвартовалась в международном пассажирском порту Халонг (квартал Байтяи, город Халонг, провинция Куангнинь), заняв 5-место на 5-м этапе этой гонки.
Ранее, 18 февраля, команда Qingdao стала первой командой, которая пришвартовалась в международном пассажирском порту Халонг в 13:20, а сразу за ней финишировала команда Zhuhai, которая пришвартовалась в 13:55.
Халонг является пунктом назначения 5-го этапа под названием «Азиатско-Тихоокеанский вызов». Это проверка мастерства, выносливости и решимости членов экипажа. Команды останутся в Куангнине до 27 февраля, чтобы отдохнуть, посетить бухту Халонг и другие известные туристические места Куангниня.