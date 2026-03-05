Представление документального наследия мира Вьетнама для посетителей

Директор Государственного управления делопроизводства и архивов Данг Тхань Тунг вручает госпоже Елене Бездетко, супруге Посла России во Вьетнаме, оттиск с ксилографической доски с государственным наименованием Вьетнама. Фото: ВИА.

Эта деятельность способствует реализации резолюции Политбюро № 80-NQ/TW о развитии культуры, приближая документальное наследие к общественности и раскрывая его ценность как культурного ресурса.

Экспозиционное пространство включает три составные зоны. Центральной является современное медийное пространство — место, где архивные документы преобразованы в медийный контент, цифровые данные и интерактивные мультимедийные продукты. Наряду с этим пространство документального наследия мира Вьетнама и выдающихся национальных архивных документов предоставляет отечественной и международной аудитории общий и доступный обзор документального наследия и национальных архивов, а также позволяет посетителям изучать, искать информацию, взаимодействовать и обучаться на основе подлинных архивных документов через интерактивные экраны и системы поиска информации.

Пространство истории архивного дела Вьетнама создано с целью почтить путь формирования и развития архивной профессии, а также поколения архивистов, которые незаметно сохраняли, защищали и передавали документальное наследие и национальные архивные материалы на протяжении различных исторических периодов.

В рамках запуска серии мероприятий для общественности Государственное управление делопроизводства и архивов организовало событие «Созерцание императорских помет — Сохранение отпечатков ксилографических досок», которое привлекло большое количество посетителей из страны и из-за рубежа. Это возможность для общественности своими глазами увидеть императорские пометы красными чернилами, пожелания благополучия и благоприятные печати императоров династии Нгуен, которые в целости сохранились на Чау бан и Мок бан династии Нгуен.

Мероприятие выходит за рамки обычного осмотра экспонатов и позволяет посетителям погрузиться в интерактивное пространство наследия. Если в разделе «Созерцание императорских помет» посетители могут увидеть копии документов Чау бан династии Нгуен с красными пометами императоров, содержащими пожелания на новый год «Государству — процветания, народу — благополучия, Поднебесной — мира», то в части «Сохранение отпечатков ксилографических досок» гости могут стать настоящими «мастерами», собственноручно выполняя технику печати с ксилографических досок на бумаге зо, наносить печати на поздравительные открытки и сохранять отпечатки на память.

Кроме того, посетители могут посмотреть уникальные документальные фильмы «Императорский дворец встречает Тэт» и «Искусство резьбы ксилографических досок» в современном медийном пространстве, которые дают яркое и глубокое представление о жизни императорского двора в прошлом. Помимо этого каждому гостю вручается специально оформленный красный конверт с «ли си» — подарок с индивидуальным символическим значением и пожеланием удачи в начале весны.

Эта серия ярких мероприятий стала своеобразным весенним подарком документального наследия для посетителей, чтобы следы красных императорских чернил и древние резные доски приносили удачу и благополучие каждому в год Бинь Нго. Тем самым наследие не только бережно сохраняется, но и продолжает проникать в современную жизнь, соединять поколения и ярко проявляться сегодня.

Уже в первое утро после открытия пространство посетила делегация Посольства России, в состав которой вошли госпожа Елена Бездетко, супруга Посла; господин Сергей Савин, третий секретарь, а также учителя и ученики школы при Посольстве России во Вьетнаме; учителя и ученики начальной школы Тхулэ (Ханой). Они осмотрели пространство наследия, посмотрели документальные фильмы, познакомились с искусством резьбы ксилографических досок и попробовали технику печати с ксилографических досок на бумаге зо, нанося печати на новогодние открытки.

По словам директора Государственного управления делопроизводства и архивов Данг Тхань Тунга, документальное наследие и архивные материалы по-настоящему приобретают ценность лишь тогда, когда становятся доступными для общества.

Резолюция № 80 подчёркивает задачу сохранения и раскрытия культурного наследия в сочетании с применением науки и технологий и цифровой трансформацией. Документальное наследие — особенно национальные архивные документы — является не только источником первичных исторических материалов, но и важным «мягким ресурсом», способствующим укреплению национальной идентичности, воспитанию патриотизма и повышению международного авторитета страны.