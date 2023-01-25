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Представитель ЮНЕСКО: Успех Вьетнама в соединении материального и нематериального наследия ЮНЕСКО
Кристиан Манхарт дал интервью ВИА по случаю Лунного Нового года, отметив, что одним из конкурентных преимуществ Вьетнама в туризме является его богатая и уникальная культура и природа.
«В настоящее время у Вьетнама 8 объектов всемирного наследия и 14 объектов нематериального культурного наследия, что свидетельствует о большом потенциале этой страны», - подчеркнул Манхарт.
«Вьетнаму удалось соединить материальное наследие с нематериальным. Например, одно из моих любимых впечатлений - фестиваль аозай в апреле прошлого года в комплексе Йенты. Мне повезло, что принял участие в нем и примерил традиционный вьетнамский костюм “аозай” с напечатанным логотипом всемирного наследия. Аозай является кандидатом в список нематериального наследия, и Йенты прилагает большое усилие, чтобы быть признанным объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО», - отметил глава ЮНЕСКО во Вьетнаме.
Манхарт также назвал другое преимущество: Правительство Вьетнама хорошо осознает ценность культуры и наследия как движущей силы социально-экономического развития. Вьетнам прилагает большие усилия для развития туризма на основе культуры и сохранения культурных и природных объектов.
Главный представитель ЮНЕСКО предложил Вьетнаму разработать новые творческие и устойчивые туристические продукты, отражающие уникальные традиции и обычаи.
«Будет полезно, если поставить местное сообщество в центр управления туризмом, поскольку сообщество является главной привлекательностью, также должно быть основным бенефициаром и играть ведущую роль в управлении туризмом для защиты нематериального культурного наследия, одновременно улучшая условие жизни и работу местных жителей», - добавил Манхарт.
Он подчеркнул важность синергии государственно-частных инициатив, а также продвижения участия сообщества для лучшей координации.
По его словам, необходимы дополнительные программы по наращиванию потенциала для повышения качества кадровых ресурсов туризма, развития инициатив в области туризма, ориентированных на сообщества, упрощения процедур выдачи туристических виз и продления срока действия туристических виз.
«Это поможет привлечь иностранных туристов в непопулярные районы и принесет доход, занятость и возможности для бизнеса», - добавил Манхарт.
Что касается гончарного искусства народа чам, внесенного в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране, Кристиан Манхарт отметил, что этот вид искусства в настоящее время находится под угрозой из-за воздействия урбанизации, нехватки сырья, отсутствия времени на адаптацию к рыночной экономике, а также отсутствия интереса у молодого поколения.
«Позитивный сигнал выражается в том, что правительство и местные власти охраняют деревни гончаров народа чам посредством принятия ряда правил об охране и развитии ремесленных деревень. Такое искусство также входит в список национальных нематериальных наследий».
Он предложил Вьетнаму и другим государствам, обладающим наследиями в списке нематериального культурного наследия человечества, сосредоточиться на сохранении, создании благоприятной среды для сообщества в практике, развитии и сохранении их нематериального наследия.
Манхарт подтвердил, что ЮНЕСКО готова оказать техническую помощь для сохранения нематериальных наследий Вьетнама и обязуется тесно сотрудничать с центральными и местными властями, частным сектором, общественными организациями и местными сообществами в целях продвижения образования, науки, культуры и коммуникации ради устойчивого развития страны.