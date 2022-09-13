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Представитель ЮНЕСКО: Вьетнам хорошо развивает сферу культуры

Национальная стратегия развития вьетнамской индустрии культуры — это огромные усилия страны по реализации Конвенции ЮНЕСКО об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения (Конвенция 2005 г.).
  Фото для иллюстрации. (ВИА)  

Об этом заявил главный представитель ЮНЕСКО во Вьетнаме Кристиан Манхарт на симпозиуме, посвященном пятилетнему осуществлению стратегии в период 2016–2021 гг., состоявшемся 12 сентября.

По его словам, эта стратегия сочетает социально-экономическое развитие с культурным развитием, акцентирует внимание на экономических ценностях культурно-художественного творчества, уделяет внимание творческому многообразию отдельных людей, коллективов и сообществ.

Развитие культурных индустрий является одним из ключевых факторов экономического роста, способствуя росту ВВП за счет создания рабочих мест и открытия новых рынков.

Он добавил, что Вьетнам добьется успеха, если сможет должным образом мобилизовать культурные ресурсы, знания и современные технологии для создания разнообразных, привлекательных культурных продуктов и услуг.

Нгуен Тхи Тху Фыонг, директор Вьетнамского национального института изучения культуры и искусств (VICAS), сказал, что индустрия культуры является стратегическим активом внешней политики Вьетнама и международного сотрудничества и помогает укрепить уникальность страны. Индустрии культуры играют ключевую роль в продвижении культурной самобытности и модернизации нации, служат эффективным инструментом экономического роста и инноваций, делают культуру важным компонентом международной торговли и конкурентоспособности.

Национальная стратегия развития вьетнамской индустрии культуры к 2020 г. с перспективой до 2030 г. была одобрена премьер-министром 8 сентября 2016 г. с целью увеличения доли культурных индустрий до 3% от валового внутреннего продукта страны (ВВП) к 2020 году.

В 2018 году индустрия культуры внесла 7,46 млрд. долл. США, что составляет 3,61% ВВП, и создало рабочие места для более чем 3 млн. человек или 6,1% от общего числа рабочих в стране./.

Нянзан/ВИА

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