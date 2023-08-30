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Представитель ПРООН: Система социальной защиты Вьетнама значительно расширила свой охват
Столкнувшись с внешними проблемами, такими как медленное восстановление покупательной способности и сильное снижение экспорта, правительство очень гибко ответило на него, приняв фискальные и монетарные меры для стимулирования внутреннего спроса. Рост ВВП Вьетнама может достичь 5% в 2023 году и 6% в 2024 году, - заявил представитель ПРООН.
По словам постоянного представителя ПРООН, государственные инвестиции являются важным фактором для преодоления негативных последствий изменения климата и стимулирования внутреннего спроса. В 2023 году освоение государственных инвестиционных фондов улучшилось, и теперь правительство стремится распределить государственный инвестиционный капитал так, чтобы в этом году достичь 95% от плана.
Оценивая усилия Вьетнама по реализации климатических целей, Рамла Аль Халиди заявила, что переход от использования ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии повысит энергетическую безопасность, уменьшит загрязнение и в долгосрочной перспективе стабилизирует цены на энергоносители.
Поскольку страны-импортеры начинают уделять больше внимания устойчивому развитию, энергетический переход даст Вьетнаму преимущество.
Утверждение Плана развития энергетики VIII было широко встречено как доказательство того, что Вьетнам полон решимости достичь своей цели по нулевым выбросам к 2050 году.
Рамла Аль Халиди подчеркнула важность эффективной координации между Генеральным планом энергетики VIII и Партнерством по справедливому энергетическому переходу (JETP).
Программа JETP с обязательством в размере 15,5 миллиардов долларов США является совместным усилием Вьетнама и Международной группы партнеров (IPG), в которую входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, США, ЕС, Дания и Норвегия, а также Финансовый союз Глазго за «нулевые» цели по чистым выбросам (GFANZ).
Программа JETP включает амбициозные цели по сокращению выбросов парниковых газов и использованию угля в производстве электроэнергии, цели, которые будут достигнуты только при условии увеличения значительных инвестиций в передачу, распределение и хранение, а также при содействии развитию возобновляемых источников энергии.
JETP также призывает к защите уязвимых групп, которые могут подвергнуться риску во время энергетического перехода, таких как промышленные рабочие и группы людей с низкими доходами, затронутые ростом цен на энергию.
ПРООН активно взаимодействует с правительством в анализе экономических и социальных последствий энергетического перехода, включая определение групп и населенных пунктов, которым потребуется дополнительная общественная поддержка, сказала Рамла Аль Халиди.