Представитель АБР в СРВ: повышение процентных ставок необходимо для стабилизации валютного курса и сдерживания инфляции

Директор представительства АБР во Вьетнаме Эндрю Джеффрис дает интервью. Фото: ВИА

В обстановке, когда мировая экономика сталкивается с серьезными вызовами из-за резкого повышения уровня инфляции, центробанки ряда стран мира вынуждены повысить базовые процентные ставки для сдерживания роста цен, несмотря на предупреждения о рецессии.

22 сентября в Государственном банке Вьетнама проинформировали о повышении базовой ставки на один процентный пункт. Чтобы лучше понять воздействие этого решения на вьетнамскую экономику, а также оценки перспектив экономики на ближайшее время, корреспондент ВИА взял интервью у директора представительства Азиатского банка развития (АБР) во Вьетнаме Эндрю Джеффриса.

По его словам, сохранение прогноза темпов экономического роста Вьетнама на уровнях 6,5% и 6,7% на 2022 и 2023 годы, соответственно, показывает положительные оценки экономики страны со стороны АБР.

Эндрю Джеффрис считает, что за прошедшее время Правительство Вьетнама очень эффективно проводило экономическую политику. В 2021 году, когда обострилась ситуация с пандемией COVID-19, во Вьетнаме решительно осуществляли массовую вакцинацию против коронавируса, что позволило более эффективно бороться с эпидемией и как можно быстрее вернуть экономику страны в привычное русло.

Еще одним важным достижением Вьетнама является сохранение макроэкономической стабильности на фоне того, что мир сталкивался с большим шоком пандемии COVID-19 и экономическими трудностями, такими как глобальная инфляция, российско-украинский конфликт и риск экономического спада.

Монетарная политика, проводимая Правительством Вьетнама, значительно способствовала достижению этого успеха, что позволило осуществить контроль над денежной массой и обеспечить предоставление кредитов, решить проблему инфляционного давления и стабилизировать валютный курс, а также оказать финансовую поддержку предприятиям в восстановлении бизнеса.

Директор представительства АБР высоко оценил тот факт, что Вьетнам проводил очень тонкую балансовую политику и стоит отметить усилия Госбанка Вьетнама.

Что касается воздействия резкого повышения Федеральной резервной системой (ФРС) США базовой ставки на производственную стабильность и инфляционную среду во Вьетнаме, то г-н Эндрю Джеффрис сказал, что во всех экономиках Азии ускорилась тенденция ужесточения монетарной политики, когда центральные банки многих стран региона реагировали на действия ФРС, ЕЦБ и некоторых других центробанков путем повышения процентных ставок для сдерживания инфляции и сохранения финансовой стабильности.

По его словам, стабилизация курса вьетнамского донга к твердым иностранным валютам очень важна для страны в целях содействия торговле и сдерживания инфляции.

Директор представительства АБР во Вьетнаме Эндрю Джеффрис высоко оценил тот факт, что Госбанк Вьетнама повысил базовую ставку в реакцию на условия развития мирового рынка и сохранения стабильности вьетнамского донга к доллару США. Он отметил, что это необходимое и решительное действие для сдерживания инфляции в стране.



